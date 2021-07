Olympia 2020 live: Alexander Zverev gegen Yen-Hsun Lu im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev beginnt am Sonntag seinen Angriff auf olympisches Gold in Tokio. Das Match gegen Yen-Hsun Lu gibt es ab ca. 05:15 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2021, 15:15 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev beginnt seine Mission Einzel-Gold in Tokio gegen Yen-Hsun Lu

Der Einstag in Tokio ist Zverev schon einmal gut gelungen: Gemeinsam mit Jan-Lennard Struff zog die deutsche Nummer eins im Doppel mit einem Sieg gegen Hubert Hurkacz und Lukasz Kubot in die zweite Runde ein. Gegen den 37-jährigen Yen-Hsun Lu, in der ATP-Weltrangliste nur noch auf Platz 548 notiert, ist Zverev natürlich klarer Favorit.

Auch die weiteren Aussichten sind für den gebürtigen Hamburger nicht schlecht: In Runde zwei wartet entweder Daniel Elahi Galan oder Mohamed Safwat.

Zverev vs. Lu - wo es einen Livestream gibt

Das Match Alexander Zverev gegen Yen-Hsun Lu gibt es ab ca. 05:15 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio