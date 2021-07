Olympia 2020: Svitolina, Bencic, Rybakina, Vondrousova um die Medaillen

Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio stehen die vier Halbfinalistinnen fest. Eine Favoritin ist kaum auszumachen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.07.2021, 12:38 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina fehlt noch ein Sieg auf Edelmetall

Geht man nach der Setzliste, dann müsste Elina Svitolina als erste Anwärterin auf Gold in Tokio 2020 gelten. Svitolina ist an Position vier gereiht, hinterließ beim 6:4 und 6:4 gegen Camila Giorgi einen souveränen Eindruck. Im Halbfinale trifft sie allerdings auf eine Spielerin, die nicht nur Naomi Osaka aus dem Wettbewerb genommen hat, sondern am Mittwoch auch Kraft sparen konnte: Marketa Vondrousova musste gegen Paula Badosa nämlich nur einen Satz lang auf dem Platz stehen, dann gab die Spanierin auf.

Die zweite Halbfinal-Partie werden Belinda Bencic und Elena Rybakina bestreiten. Letztere beendete mit einem 7:5 und 6:1 gegen Garbine Muguruza den zweiten spanischen Traum vom Einzel-Gold in Tokio. Bencic wiederum, die aufgrund von Verletzungssorgen in diesem Jahr noch recht wenig Tennis gespielt hat, setzte sich gegen Anastasia Pavlyuchenkova mit 6:0, 3:6 und 6:3 durch.

Turnierfavoritin Ashleigh Barty war schon in Runde eins an Sara Sorribes Tormo gescheitert, auch Aryna Sabalenka (gegen Donna Vekic) oder Iga Swiatek, die French-Open-Siegerin von 2020, mussten bereits ihren Abschied nehmen.

