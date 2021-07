Olympia 2021: Cori Gauff auf den Spuren von Jennifer Capriati

Cori Gauff wurde für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio nominiert. Die 17-Jährige könnte dabei einer noch jüngeren Ex-Spielerin aus den USA nacheifern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2021, 23:09 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Cori Gauff freut sich auf ihre ersten Olympischen Spiele

Die Olympischen Spiele 1992 in Barcelona sind aus deutschsprachiger Tennissicht vor allem deshalb in Erinnerung geblieben, weil Boris Becker und Michael Stich dort gemeinsam Gold im Doppel geholt haben. Viel miteinander geredet haben die beiden Alphatiere auf ihrem Weg zu Edelmetall bekanntlich nicht, die Animositäten haben sich aber längst gelegt. So nebenbei hat Stefanie Graf im Einzel auch noch Silber geholt, vier Jahre nach der Goldmedaille von Seoul, die als Teil des „Golden Slam“ in die Geschichte eingegangen ist.

Grafs Bezwingerin im Finale von Barcelona? Das war die damals 16-jährige US-Amerikanerin Jennifer Caprati. Mit Cori Gauff wurde nun eine Landsfrau Capriatis für Tokio 2021 nominiert, die nur unwesentlich älter ist - nämlich 17. Gauff ist derzeit in Wimbledon engagiert. Und hat dort souverän die dritte Runde erreicht. Die Vorfreude auf ihre ersten Spiele teilte sie jedenfalls über die sozialen Netzwerke umgehend mit, prominente Gratulantinnen wie Ski-Legende Mikaela Shiffrin ließen nicht lange auf sich warten.

Capriati hält dem Druck nicht stand



Nun ist Gauff zwar schon mit zarten 15 Jahren auf das WTA-Karussell aufgesprungen, Jennifer Capriati durfte das schon mit 13. Und war nach frühen Erfolgen dem Druck und den hohen Erwartungen eine Zeit lang nicht gewachsen, nahm sich eine zweijährige, nicht ganz freiwillige Auszeit. Erst neun Jahre nach ihrem Triumph bei Olympia sollte Capriati ihre größten Siege feiern: zunächst 2001 bei den Australian Open und im selben Jahr auch noch in Roland Garros. Der dritte und letzte Major Triumph folgte wieder in Melbourne 2002.

Die Karriereplanung von Cori Gauff scheint vernünftiger zu verlaufen. Nicht nur, weil sie bei TEAM 8, der Agentur von Roger Federer und dessen Manager Tony Godsick gut aufgehoben ist. Wer weiß, wie wichtig den US-amerikanischen Sportlern eine Medaille bei Olympia ist, ahnt aber, dass Gauff nichts dagegen hätte, schon in wenigen Wochen mit Jennifer Capriati zumindest in dieser Hinsicht nachzuziehen.