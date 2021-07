Olympia 2021: Djokovic braust ins Viertelfinale, jetzt gegen Nishikori

Turnierfavorit Novak Djokovic ist bei den Olympischen Spielen in Tokio mit einem 6:3 und 6:1 gegen Alejandro Davidovich Fokina in das Viertelfinale eingezogen. Dort trifft er auf Lokalmatador Kei Nishikori.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.07.2021, 11:18 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic wirkt in Tokio unantastbar

Vielleicht wollte sich Novak Djokovic ja für seinen Auftritt im Mixed-Doppel am Mittwochnachmittag schonen: Gegen Alejandro Davidovich Fokina hatte es der Branchenprimus beim 6:3 und 6:1 jedenfalls eilig. Auch in die nächste Partie geht Djokovic als klarer Favorit - selbst wenn Kei Nishikori in Tokio Heimvorteil genießt. Der Japaner gewann sein Achtelfinale gegen Ilya Ivashka ebenfalls in zwei Sätzen. In Runde eins hatte Nishikori etwas überraschend Andrey Rublev besiegt.

Das zweite Halbfinale in der obere Hälfte bestreiten Alexander Zverev und Jeremy Chardy. Zverev mühte sich in der Endphase seiner Partie gegen Nikoloz Basilashvili, gewann aber mit 6:4 und 7:6 (5). Chardy musste gegen Liam Broady über drei Sätze gehen.

In der unteren Tableau-Hälfte könnte es ein rein russisches Halbfinale geben: Daniil Medvedev spielt gegen Pablo Carreno Busta, Karen Khachanov gegen Ugo Humbert. Medvedev setzte sich gegen Fabio Fognini durch, Khachanov besiegte Diego Schwartzman. Für die Überraschung des Tages sorgte der Franzose Humbert, der Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen aus dem Turnier warf. Carreno Busta konnte sich gegen Dominik Koepfer durchsetzen.

