Olympia 2021 live: Dominik Koepfer vs. Pablo Carreno Busta im TV, Livestream und Liveticker

Dominik Koepfer spielt bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 um den Einzug in das Viertelfinale. Das Match gegen Pablo Carreno Busta gibt es ab 04:00 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.07.2021, 19:38 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Dominik Koepfer fordert Pablo Carreno Busta

Dominik Koepfer darf sich auf den Einzug in das Viertelfinale bei den Olympischen Spielen in Tokio gute Chancen ausrechnen. Obwohl sein Gegner Pablo Carreno Busta an Position sechs gesetzt in das Turnier gegangen ist. Koepfer aber wusste nach seinem hart erkämpften Erstrunden-Sieg gegen im zweiten Spiel gegen Max Purcell voll zu überzeugen. Und darf Hartplatz als seinen liebsten Untergrund angeben.

Bei Pablo Carreno Busta ist die Lage nicht ganz so klar - zuletzt gewann der Spanier das ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg im Endspiel gegen Filip Krajinovic.

Koepfer vs. Carreno Busta - wo es einen Livestream gibt

Das Match von Pablo Carreno Busta gegen Dominik Koepfer gibt es ab 04:00 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio