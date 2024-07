Olympia 2024: Toni Kroos spricht sich für Alexander Zverev als Fahnenträger aus

Geht es nach Toni Kroos, soll Alexander Zverev bei den Olympischen Spielen in Paris die deutsche Fahne tragen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 18.07.2024, 21:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev gewann in Tokio Gold

Wer trägt bei der Olympia-Eröffnungsfeier die deutsche Fahne? Für Toni Kroos ist die Sache klar - Tennis-Profi Alexander Zverev. "Also ich habe für ihn abgestimmt und ihr solltet das auch tun", sagte der Fußball-Star, der nach der Heim-EM seine Karriere beendet hatte, in einem in den Sozialen Medien veröffentlichten Video.

Es gebe "ohne Frage viele tolle Optionen. Man kann sich eigentlich nicht falsch entscheiden", sagte Kroos, "aber meine Wahl fiel auf Alexander Zverev, weil er ja einfach unser bester deutscher Tennisspieler ist, uns da auf der Tour immer top vertritt" und das auch bei Olympia schon "wahnsinnig gut" getan hat: "Denn er ist ja schon Olympiasieger und nicht zuletzt deswegen hat er es in meinen Augen sehr verdient."

In einer vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) initiierten Abstimmung können die Athletinnen und Athleten des deutschen Olympia-Aufgebots sowie Fans noch bis Sonntag ihre Favoriten für die Rolle der Fahnentragenden wählen. Bei der Eröffnungsfeier am 26. Juli auf der Seine soll die Delegation von einem Mann und einer Frau angeführt werden.

Neben Zverev stehen noch Basketball-Star Dennis Schröder und Sportschütze Christian Reitz zur Wahl. Bei den Frauen sind Reit-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl, Fußballerin Alexandra Popp sowie Anna-Maria Wagner, zweimalige Bronze-Gewinnerin im Judo in Tokio 2021, die Kandidatinnen.