Wegen Olympia und dem Davis Cup: Pennetta kritisiert Sinner

Jannik Sinner gehört fraglos zu den stärksten Spielern der Saison 2023. Dementsprechend groß sind auch die Erwartungen an ihn vor den ATP-Finals in seiner Heimat Italien. Doch bevor es losgeht, hat Landsfrau und Ex-Open-Gewinnerin Flavia Pennetta noch ein paar kritische Anmerkungen in Richtung des Südtirolers.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.11.2023, 20:41 Uhr

© Getty Images

Mit Jannik Sinner und den Italienern ist das so eine Sache. Spätestens seit seinen Turniersiegen im Jahr 2023 gehört er zu den Superstars in seiner Heimat. Vor allem der Masters-Triumph in Toronto hat ihn noch einmal in andere Sphären gehoben. Trotz seiner sportlichen Erfolge ist die Zuneigung zu ihm jedoch weiterhin etwas brüchig. Das liegt natürlich auch daran, dass er aus Südtirol stammt und der Rest des Landes Südtirol skeptisch bis argwöhnisch gegenübersteht.

Olympia und Davis Cup: Das gefällt Pennetta gar nicht

Doch es gibt auch weniger gefühligere Kritik an dem 22-Jährigen. Die ehemalige US-Open-Siegerin Flavia Pennetta sprach in einem Interview mit der italienischen Zeitung "Il Giornal" über ihren Landsmann und erklärte dabei zunächst, was ihr an ihm gefällt: "Ich mag Janniks Mentalität, er hatte den Mut zu wechseln, als alles gut lief." Flavia spielt da auf den Wechsel vom Piatti-Team zu Sinners neuem Coach Darren Cahill an.

Doch Pennetta ist nicht mit allem einverstanden, was Sinner macht: "Ich bin mit einigen von Janniks Entscheidungen nicht einverstanden, wie zum Beispiel, dass er in der Vergangenheit nicht an den Spielen in Bologna oder an den Olympischen Spielen teilgenommen hat. Es gibt Dinge, die einem Tennisspieler nicht durch den Kopf gehen sollten."