Ons Jabeur: „Es ist Zeit für Veränderung“

Beim 1000er-Combined-Event in Rom tragen ATP und WTA ihre Turniere jeweils in der höchsten Kategorie unterhalb der Grand Slam-Ebene aus. Bei gleicher Arbeit sollte man eine faire Entlohnung für gleiche Arbeit voraussetzen – doch weit gefehlt. Während die Herren dort um insgesamt 8,5 Millionen US-Dollar kämpfen, beträgt das Preisgeld für die weiblichen Kolleginnen nicht einmal die Hälfte. Ons Jabeur und Paula Badosa haben dazu eine klare Meinung.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 11.05.2023, 17:26 Uhr

© Getty Images Auch bei der PTPA machen Jabeur und Badosa gemeinsame Sache.

Der Ärger der WTA-Stars über Turnierdirektor Feliciiano Lopez beim 1000er-Turnier in Madrid bzgl. „Kuchen-Gate“ und nicht zugestandener Siegesansprache der Doppel-Siegerinnen Jessica Pegula und Cori Gauff ist noch nicht richtig verflogen, da tut sich beim nächsten Turnier-Stopp in Rom mit unterschiedlichen Preisgeldern das nächste Thema bzgl. fehlender Gleichstellung auf.

Mag der ein oder andere Kritiker der Gleichstellungs-Bewegung bei den Grand Slam-Turnieren noch das Argument finden, dass die Damen im Gegensatz zu den Herren dort nur im Best-of-three-Modus zugange sind, ist eine einheitliche Bezahlung der Spieler:innen bei den vier Majors trotzdem schon länger Usus. Auf 1000-er Ebene wurden bei den Combined-Events zu Beginn der Saison mit dem Sunshine-Double in den USA und dem Turnier in Madrid ebenfalls identische Preisgelder für die Spielerinnen und Spieler ausgeschüttet.

Umso erstaunlicher, dass sich dies in der italienischen Hauptstadt komplett anders verhält. Mit 3,9 Millionen US-Dollar spielen die WTA-Damen nicht einmal um die Hälfte der mit 8,5 Millionen angesetzten Entlohnung für die Profis der ATP-Tour.

Anpassung bis 2025 geplant

Angelo Binaghi, Vorsitzender des italienischen Tennisverbands, kündigte an, dass bei den Italian Open ab dem Jahr 2025 Lohngleichheit herrschen soll. In den beiden Jahren davor schauen die Spielerinnen diesbezüglich noch in die Röhre und werden dies auch bei den gleichkategorisierten Turnieren in Cincinnati und Kanada tun.

Deutliche Worte diesbezüglich finden mit Paula Badosa und Ons Jabeur zwei Spielerinnen, die seit Januar die Spielerinteressengemeinschaft PTPA im Exekutiv-Komitee repräsentieren.

„Ich weiß nicht, warum es im Moment nicht gleich ist“, sagte die 25-jährige Spanierin. „Sie informieren uns nicht. Sie sagen, das ist es, was man bekommt und man muss spielen“.

In die gleiche Kerbe schlägt die zweimalige Grand Slam-Finalistin Ons Jabeur, die beim Turnier in Rom an Position 4 gesetzt ist: „Es ist wirklich frustrierend. Es ist Zeit für Veränderung, damit das Turnier besser wird“.

