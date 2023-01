Ons Jabeur peilt historische Premiere an

Ons Jabeur hat mit ihrer Teilnahme bei den Australien Open eine historische Möglichkeit. Sie wäre die erste afrikanische Gewinnerin in der Geschichte des „happy slam“.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 15.01.2023, 17:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GettyImages Hoffen wir, dass Ons Jabeur dieses Jahr über das Viertelfinale hinauskommt

Ons Jabeur, die jüngst im Viertelfinale des Adelaide International gegen den tschechischen Teenager Linda Noskova verlor, sagt, sie fühle in Hinblick auf das erste der vier großen Turniere im Tennisjahr sehr gut. Ihr Ziel sei es, keine Endspiele mehr zu verlieren. Jabeur, die bei den Australian Open an Platz Zwei gesetzt ist, hatte in 2022 schon fast eine Hand an der Trophäe. Sowohl in Wimbledon, als sie gegen Elena Rybakina 6:3, 2:6, 2:6 verlor, als auch in New York, wo sie in zwei Sätzen gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek verlor.

Die Erfahrung wird ihr helfen

In der Presskonferenz vor den Australian Open äußerte sich die 28-jährige: „Ich versuche immer, mich den verschiedenen Belägen anzupassen. Natürlich mag ich den Hartplatz hier in Melbourne. Ich werde versuchen, meine Erfahrung von letztem Jahr zu nutzen, denn es war schon hart.“ Jabeur glänzt vor allem darin, ihre Schläge sehr platziert auf dem Platz zu verteilen. Seit sie 2017 die Madrid Open gewonnen hat, hat sie elfmal gegen Top-Ten-Spielerinnen gewinnen können. „Ich habe das Gefühl, es liegt nicht viel Druck auf mir bei diesem Turnier. Ich werde einfach versuchen, mein Spiel zu spielen, Match für Match da zu sein und dann sehen, was passiert“, kommentierte sie.

Jabeur schreibt Geschichte

Die „Ministerin des Glücks“, wie sie in ihrem Heimatland genannt wird, ist eine Wegbereiterin für afrikanisches und arabisches Tennis. Sie ist die erste arabische Spielerin –egal ob bei den Frauen oder Männern –, die unter den besten zehn der Welt steht und ein Grand-Slam-Finale erreicht hat. In der Geschichte der Australian Open findet sich bislang noch kein Name einer afrikanischen Spielerin auf dem Daphne Akhurst Memorail Cup. Und die Tuneserin geht weiter: „Ich will Nummer eins der Welt sein. Es ist nicht nur die Zahl, sondern auch die Disziplin, die damit verbunden ist. Ich will mehr Titel gewinnen und sicherlich auch einen Grand-Slam-Titel bekommen.“

Ihre Erstrundengegnerin am Dienstag wird Tamara Zidansek (98) aus Slowenien sein, die im Februar letzten Jahres unter den besten 25 Spielerinnen war.