Ons Jabeur ziert das Cover der VOGUE

Ehre, wem Ehre gebührt: Nach ihrer herausragenden Saison 2022 hat die arabische Ausgabe der VOGUE Ons Jabeur mit der Titelgeschichte bedacht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.12.2022, 13:18 Uhr

© Twitter/VOGUE Arabia Ons Jabeur auf dem Cover der arabischen VOGUE

Markante Stühle sind derzeit offenbar sehr gefragt, besonders gemütlich müssen die Sitzgelegenheiten dabei gar nicht sein. Und so haben die Fotografen der arabischen VOGUE Ons Jabeur also auf einer Konstruktion Platz nehmen lassen, die ein bisschen an den eisernen Thron in der Erfolgsserie Game of Thrones erinnert. Nur falls die Leserschaft nicht genau weiß, wo sie Jabeur verorten soll.

Dem geneigten Tennisfan muss man dies natürlich nicht erklären: Die 28-jährige Tunesierin überwintert an Position zwei der WTA-Charts, in der abgelaufenen Saison hat Jabeur in Madrid einen richtig großen Titel geholt. In Wimbledon und bei den US Open hat danach nicht viel gefehlt, und Ons Jabeur hätte sogar als Major-Siegerin angeschrieben. Vor allem die Niederlage gegen Elena Rybakina im Endspiel an der Church Road erscheint im Nachhinein betrachtet als fast unerklärlicher Umfaller.

Duell mit Swiatek

Nun sind die RedakteurInnen der VOGUE schon auf der Titelseite ein kleines bisschen steil gegangen. Denn dass Jabeur den Tennisthron für sich reklamiert, mag den Tatsachen entsprechen. Dass dieser aber bis auf weiteres ganz sicher in der Hand von Iga Swiatek ist, wird auch Jabeur selbst so sehen. Andererseits: Vor etwa einem Jahr schien es so zu sein, als ob kein Weg an Ashleigh Barty vorbei führte. Bis die Australierin recht bald nach ihrem Sieg bei den Australian Open überraschend ihren Abschied nahm.

Damit ist bei Iga Swiatek nicht zu rechnen. Kann Ons Jabeur in der nun beginnenden Spielzeit 2023 den nächsten Schritt machen? Für den Tennissport wäre das eine gute Nachricht. Denn Jabeurs Eleganz ziert nicht nur das Cover der VOGUE. Sondern auch jeden Tenniscourt, auf dem sie zu einem Match antritt.