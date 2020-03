Patrick Mouratoglou - „Serena Williams gibt sich nie mit Silber zufrieden“

Patrick Mouratoglou glaubt nicht, dass es seinem Schützling Serena Williams an Selbstvertrauen in großen Finali mangelt. Das Problem sieht der französische Coach in einem anderen Bereich.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.03.2020, 10:12 Uhr

© Getty Images Serena Williams mangelt es nicht an Selbstvertrauen

Auckland mag nun nicht zu den größeren Veranstaltungen auf der WTA-Tour zählen - für Serena Williams hatte der Erfolg Anfang 2020 eben dort aber durchaus größere Bedeutung. Seit den Australian Open 2017 hatte die US-Amerikanerin kein Turnier auf der Tour mehr gewinnen können, war vor allem bei den Grand-Slam-Events kurz vor dem Ziel unerklärlicherweise eingebrochen. Nach ihrer Finalpleite in Wimbledon 2019 gegen Simona Halep dachte Williams laut darüber nach, ihren Turnierkalender wieder etwas auszudehnen, um mehr Match- und Siegpraxis zu bekommen. Das würde ihr das nötige Selbstvertrauen für die ganz großen Ziele geben. Das größte: Die Einstellung des Allzeit-Rekords von Margaret Court mit 24 Grand-Slam-Siegen.

Wobei dies gar nicht das eigentliche Ziel von Williams ist, wie ihr Coach Patrick Mouratoglou in einem Essay für das Tennis Head Magazin festhielt. „Die Leute fragen mich, ob Serena den Rekord von Court einstellen kann“, schreibt Mouratoglou. „Meine Antwort darauf ist, dass sie nicht spielt, um Rekorde einzustellen. Sie spielt, um diese zu brechen. Serena gibt sich nie mit Silber zufrieden. Sie geht auf Gold los - immer.“

Serenas Fitness noch nicht bei 100 Prozent

Die Sache mit der erhöhten Turnierschlagzahl sieht Mouratoglou so. „Natürlich kann es einem Selbstvertrauen geben, wenn man viele Matches spielt und gewinnt, aber ich glaube nicht, dass fehlendes Selbstvertrauen ihr Problem war“, so der Franzose, der auch im Trainerstab von Stefanos Tsitsipas wirkt. „Man gewinnt keine Viertel- oder Halbfinali in der Art und Weise wie Serena, wenn man kein Selbstvertrauen hat. Und ganz ähnlich hat es keine Probleme mit ihrem Tennis vor diesen Finali gegeben.“

Vielmehr sei es die körperliche Komponente, die Serena Williams immer noch zu schaffen mache. „Sie kommt immer näher an ihre hundertprozentige Fitness heran, aber sie ist noch nicht ganz da. Es ist wichtig, dass man weiß, dass die Fitness auf einem höchstmöglichen Level ist, damit man in der Lage ist, viele Bälle zurückzuspielen, wenn man in den Rallyes in Schwierigkeiten gerät.“

Ihren letzten Auftritt hatte Serena Williams beim Fed Cup gegen Lettland. Dort verlor sie knapp gegen Anastasija Sevastova, besiegte immerhin Jelena Ostapenko. Kommende Woche ist der Start in Indian Wells geplant - einem Turnier, das Williams aufgrund eines rassistischen Vorfalls jahrelang den Rücken zugekehrt hatte.