Patrick Mouratoglou über Carlos Alcaraz: "Vereint Qualitäten der Big Three"

Patrick Mouratoglou, Neo-Coach von Youngster Holger Rune, hat sich über dessen wohl härtesten Konkurrenten zu Wort gemeldet: Carlos Alcaraz. Und dem 19-Jährigen dabei Rosen gestreut.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.10.2022, 20:39 Uhr

Carlos Alcaraz ist die aktuelle Nummer eins der Welt

Patrick Mouratoglou ist - das lässt sich, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, sagen - mit einer jener Namen im Zirkus des Tennissports, der diesen wohl am aufmerksamsten verfolgt. Deshalb ist es auch nur naheliegend, dass sich der Franzose bereits ein äußerst präzises Bild darüber gemacht hat, was Carlos Alcaraz denn als Spieler ausmache. Zumal dieser den Tennissport spätestens in diesem Jahr im Sturm erobern konnte.

Nichtdestoweniger ist es durchaus wahrscheinlich, dass Mouratoglou in den kommenden Wochen und Monaten sein Studium vom jungen Spanier intensivieren wird. Denn: mit Holger Rune hat der Starcoach seit wenigen Tagen einen Spieler unter seinen Fittichen, der als ernstzunehmender Gegenspieler für Carlos Alcaraz gilt. Als Mann, der mit Alcaraz in Zukunft wohl um die größten Titel des Sports rittern könnte. Und dabei wird Mouratoglou den Dänen nach Kräften unterstützen.

Alcaraz vereint Attribute der "Big Three"

Unter diesem Gesichtspunkt hat der Franzose zuletzt auch eine durchaus tiefergehende Einschätzung zum aktuellen Status von Carlos Alcaraz zum Besten gegeben: "Er vereint die Qualitäten der drei größten Spieler aller Zeiten"; erklärte Mouratoglou gegenüber TennisMajors. "Ich denke, dass sein Spiel dem von Federer am ähnlichsten ist. Wie er ist er super aggressiv und super kreativ, er versucht immer, etwas mit dem Ball zu machen. Die Geschwindigkeit, mit der er in der Lage ist, von hinten in den Platz zu gehen, das ist Roger pur", so der Franzose.

Aber auch Tugenden der anderen beiden Vertreter der Big Three finden sich im Spanier: "Gleichzeitig hat er die Konterqualitäten von Djokovic. Und er kann lange Ballwechsel mit viel Spin spielen, wie Nadal. Dazu kommt, dass er für seine Größe sehr gut aufschlägt und sehr gut returniert", betont Mouratoglou. Und dennoch ist der 19-Jährige nicht unantastbar. Insbesondere deshalb, weil es immer wieder noch kleinere Schwächephasen im Spiel des Youngsters gäbe.

Alcaraz schlägt in Basel auf

In dieselbe Kerbe schlägt auch Marc Barbier, der Übungsleiter eines weiteren Youngsters, des Franzosen Hugo Gaston: "Wir wissen nicht, wie weit er kommen wird, aber es ist sicher, dass er die Mittel hat, das Spiel zu verändern oder zumindest neue Dinge ins Spiel zu bringen", konstatiert der Franzose. "Ich denke, er ist viel kompletter als Rafael Nadal im gleichen Alter. Das heißt aber nicht, dass er den gleichen Rekord aufstellen wird. Wir wissen nicht, wie er auf den Erfolg reagieren wird. Vielleicht wird er nach ein paar Grand Slams müde oder verletzt sein. Aber wenn alles gut läuft, hat er kein Limit."

Einen Grand-Slam-Titel hat der 19-jährige Alcaraz bekanntermaßen bereits auf dem Kerbholz, mit seinem Triumph in Flushing Meadows krönte sich der Iberer zudem zur jüngsten Nummer eins aller Zeiten. Zuletzt konnte der Spanier diese Erfolge jedoch nur bedingt bestätigen, in Astana musste sich der Youngster bei seinem einzigen Auftritt auf der ATP-Tour seit den US Open bereits in Runde eins geschlagen geben. Nächste Chance auf Rehabilitation: Basel. Wo übrigens auch Holger Rune - und damit Patrick Mouratoglou vertreten sein wird.