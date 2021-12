Paula Badosa: Eine der Aufsteigerinnen des Jahres nimmt Grand Slams ins Visier

Paula Badosa legte in der Saison 2021 einen senkrechten Aufstieg hin, spielte sich von Platz 70 zum Jahresstart unter die besten Zehn der WTA-Charts. Nun nimmt die Spanierin die Grand-Slam-Turniere ins Visier.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.12.2021, 16:42 Uhr

Paula Badosa will 2022 bei den Major-Events angreifen

Sie ist zweifelsohne eine der ganz großen Aufsteigerinnen der Saison 2021: die Spanierin Paula Badosa. Auf Rang 70 in das Jahr gestartet beendete die 24-Jährige dieses nun erstmals unter den Top Ten in der WTA-Weltrangliste - als Nummer acht der Welt blüht Badosa nun für die Mitte Januar über die Bühne gehenden Australian Open darüber hinaus gar eine hervorragende Ausgangsposition. Dort, wo es für Badosa im Vorjahr eine bittere Erstrundenniederlage setzte.

Standesgemäß hat Badosa an Down Under nicht die besten Erinnerungen, insbesondere die im Vorjahr verpflichtende Quarantäne hätte der Spanierin zugesetzt: "Letztes Jahr hatte ich keine gute Zeit. Damals hatte ich mich auf ein hartes Jahr eingestellt, mit klaren Zielen, obwohl ich wusste, dass ich viel aufopfern müsste, um sie zu erreichen. Was mich am meisten störte, war, dass ich in Quarantäne musste, nachdem ich eine sehr gute Vorbereitung hinter mich gebracht hatte: 21 Tage ohne Sport und ohne frische Luft zu atmen."

Badosa mit großen Zielen für die Australian Open

Insbesondere physisch sei es für sie eine Herausforderung gewesen, mental hätte Badosa - anders als andere Spielerinnen - keine Probleme gehabt. Nun, ohne eine blühende Quarantäne, geht Badosa mit großen Ambitionen in die Australian Open - auch zurückzuführen auf die bessere Positionierung in der Weltrangliste: "Mein Ziel ist es, mein Bestes zu geben und so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Ich trainiere zu 100 %, denn mein Ziel ist es, die Finalrunden der Grand Slams zu erreichen", sagte Badosa gegenüber Eurosport.

Damit sind auch die Ferien für die Spanierin passé. Diese habe Badosa zwar sehr genossen, sie hätte sich aber bereits sehr gefreut, in die Routine zurückzukehren. Viel Zeit sei schlichtweg nicht mehr, um sich den Feinschliff für die Australian Open zu holen: "Wir haben wenig Zeit, um uns auf die nächste Saison vorzubereiten, und ich kann es mir nicht leisten, viel zu pausieren: In zwei Wochen sind wir in Australien." Und dort sind der 24-Jährigen zumindest Außenseiterchancen zuzurechnen.