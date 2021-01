Paula Badosa soll von Tennis Australia Trainingsgeräte bekommen

Paula Badosa ist die erste Spielerin, die einen positiven Corona-Test in der Bubble von Melbourne öffentlich gemacht hat. Die Spanierin befindet sich in strikter Quarantäne in einem sogenannten "Health Hotel", in dem sie auf Trainingsausrüstung hofft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.01.2021, 15:31 Uhr

Ein Gesundheitssprecher bestätigte, daran zu arbeiten, um Badosa mehr Möglichkeiten zu geben, sich auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres vorzubereiten. Nach ihrem positiven Test muss sie 14 Tage lang in Isolation leben.

Die 23-Jährige sprach am Montag von der "schlimmsten Erfahrung" in ihrer bisherigen Karriere. Sie sagte, sie leide unter Angstzuständen und Platzangst im Speziellen. Die Nummer 67 der Welt verwende Wasserflaschen als Gewichte, um in Form zu bleiben.

Ihr Hotelzimmer, das sie sich mit ihrem Trainer Javier Marti teilt, hat keine Fenster. "Unsere Priorität ist die Gesundheit unserer Patienten und die Reduzierung des Infektionsrisikos", sagte ein Covid-19-Quarantäne-Sprecher des Bundesstaats Victoria.

Demnach unterstütze man eine Lieferung von Trainingsgeräten, solange dies "möglich und sicher" stattfinden kann. Verhandlungen mit Tennis Australia finden statt, um passende Geräte für positiv Getestete zu finden. Das Equipment könne "nicht wiederverwendet und muss sicher zerstört werden", hieß es.

Die Australian Open finden vom 8. bis zum 21. Februar statt. Erst am 7. Tag der Quarantäne wurde Badosa positiv auf Covid-19 getestet. Badosa sagte, sie könne erst am 5. Februar aus der Quarantäne kommen, falls bei ihr die britische Mutante des Coronavirus nachgewiesen wird. Es sei "unmöglich", danach noch in Form für die Australian Open zu kommen.

Die Organisatoren bestätigten, dass sie in regulärem Austausch mit Badosa stünden. Die Restriktionen sind strenger. es sind weniger Lieferungen in ihr Zimmer erlaubt als bei anderen Spielern im harten Lockdown. "Wir halten Equipment bereit und setzen die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden fort", sagte eine Sprecherin von Tennis Australia.

Laut den Behörden gibt es keine weiteren positiven Tests, es bleibt bei den insgesamt neun bestätigten Fällen.