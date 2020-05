Petra Kvitova schlägt Ende Mai in Prag auf

Die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova wird vom 26. bis 28. Mai bei einem Turnier des tschechischen Tennisverbandes (CTS) antreten. Das gaben die Veranstalter bekannt.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 11.05.2020, 13:48 Uhr

© Getty Images Petra Kvitova

Auch Karolina Muchova und Barbora Strycova sind mit von der Partie.

"Dies ist die erste Veranstaltung, die CTS für die Spielerinnen und Spieler in einer Zeit organisiert, in der sie aufgrund der Coronapandemie nicht reisen können", sagte Turniersprecher Karel Tejkal.

Die Weltranglistenzwölfte Kvitova freut sich darauf, nach langer Zeit wieder ein Turnier spielen zu können. "Ich bin wirklich gespannt, in welcher Form wir sein werden", sagte die 30-Jährige. Auch die Weltranglistendritte Karolina Pliskova und ihre Zwillingsschwester Kristyna werden höchstwahrscheinlich dabei sein.

Nationale Turniere werden aktuell in verschiedenen Ländern geplant, so auch in Deutschland und Österreich.

In Deutschland sind unter anderem Jan-Lennard Struff und Laura Siegemund am Start, die Auslosung der Gruppen findet am Montagabend auf der Instagram-Show "Kasi Live" auf "tennisnetnews" statt. In Österreich hat sogar Dominic Thiem seine Teilnahme zugesagt.