Philipp Petzschner bei „Kasi Live“: „Bin nicht ins Eisbad, sondern ins Casino“

Philipp Petzschner war am Dienstagabend zu Gast „Kasi Live“ auf Instagram (tennisnetnews) - und sein Auftritt war einfach nur legendär!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.04.2020, 13:57 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Philipp Petzschner

„Petzsche“ galt Zeit seiner Karriere als Spieler zwischen Genie und Wahnsinn – und das bestätigte er gerne. „An guten Tagen hatte ich das Gefühl, ich könnte einen Bierdeckel auf dem Platz treffen“, so der mittlerweile 36-Jährige. An schlechten… nun ja. Sein Talent jedenfalls: Segen und Fluch zugleich. „Talent hat vielen Seiten“, reflektierte Petzschner. „Ich habe eine ganz gute Hand – dafür hat mir das Talent zum kontinuierlich hart arbeiten etwas gefehlt.“

Dass die Tenniswelt von Petzschners feinem Händchen überhaupt Kenntnis nehmen durfte – ein Glücksfall! Im Sommer 2007 war er noch außerhalb der Top 400 notiert und hatte mit dem Profitennis größtenteils abgeschlossen. Dann klappte es mit der Qualifikation für die US Open, in Runde 1 schlug er Benjamin Becker nach einem 0:2-Satzrückstand und durfte danach gegen Tommy Haas auf dem alten Grandstand ran. „Ein Traum ist wahr geworden, die harte Arbeit der Jahre vorher hat sich bezahlt gemacht."

Petzschner in Wien: "War relativ angetrunken"

Legendär sein Sieg in der Wiener Stadthalle in 2008. Er sei vorher schon gut drauf gewesen, habe Marat Safin besiegt. Aber Wien? „Habe ich nur mitgenommen, um mir die Rente der ATP zu sichern, dafür muss man genügend Turniere im Jahr spielen.“

Ob er denn etwas auf die Vorbereitung eingehen könne – so dann aber die Bitte seiner österreichischen Tenniskumpels in den Kommentaren. Und Petzschner plauderte. „Ich war relativ angetrunken, als ich in Wien angekommen bin – vorsichtig ausgedrückt." Er sei in Tokio noch feiern gewesen, Coach Lars Uebel habe gegenüber der Fluglinie beim Check-in alle Überredungskünste gebraucht, damit man Petzschner überhaupt ins Flugzeug lasse. „Ich hatte zum Glück ein Business-Ticket, das hat es vielleicht etwas erleichtert.“

In Wien angekommen zog er nach überstandener erster Quali-Runde noch mal um die Häuser, nach verschlafenem ersten Satz folgte ein 3:6, 6:0, 6:0 fürs Hauptfeld. Petzschners Gegner in Runde 1: der topgesetzte Stan Wawrinka. Petzschners Ziel: "Hoffentlich ich spiele erst Mittwoch, dann kann ich Dienstag noch die Players Party genießen." Am Ende siegte Petzschner im dritten Satz im Tiebreak. Es folgten Siege gegen Carlos Moya, Feliciano Lopez und im Finale gegen Gael Monfils. Das Spiel gegen Moya bezeichnet Petzschner als „das beste meines Lebens“. Er habe gar die Rückhand durchgezogen und Winner geschlagen! Und Österreich-Fan Petzschner schwärmt noch heute: „Ich hätte mir keinen besseren Ort aussuchen können als die Stadthalle.“

Highlight: Petzschners Wimbledon-Doppeltitel 2010!

Ein weiteres legendäres Spiel: die Drittrunden-Partie in Wimbledon 2010 gegen Rafael Nadal. Er habe gehofft, überhaupt ein Spiel zu holen, das Motto sei gewesen, den Auftritt zu genießen. „Bei mir ist nicht im Kopf angekommen, dass ich gewinnen könnte.“ Nach Petzschners 2:1-Satzführung aber habe es Nadal „clever gemacht, ein Time-Out genommen, als ich gerade dachte, ich hätte ihn.“ Bitter vor allem, weil im Achtelfinale mit Paul-Henri Mathieu ein machbarer Gegner gekommen wäre…

Andererseits wäre es dann womöglich nie zum Doppeltitel gekommen, den Petzschner schließlich mit Jürgen Melzer holte! Fazit: „Alles hat seinen Grund.“

Dass im Einzel nicht mehr drin gewesen ist – nur zum Teil den vielen Verletzungen geschuldet. „Ich habe sehr gerne gelebt. Und mich nicht immer auf Matches vorbereitet oder sie nachbereitet.“ Wie 2011 nach einem Fünfsatz-Match in Melbourne gegen Tsonga.

Petzschner: „Da bin ich nicht ins Eisbad, sondern drei Stunden lang ins Casino.“

Kasi: „Hast du gewonnen?“

Petzschner: „Weder das Match noch im Casino.“

Der Coach Petzschner hätte den Spieler Petzschner vom Platz gestellt

Dass er in seiner Generation gespielt habe, sei schon gut gewesen, sagte Petzschner außerdem. Die Entwicklung der Schläger erlaube es heute allen, sehr schnell zu spielen, seine Stärke, auch mal das Tempo rauszunehmen, wäre heute wohl nicht mehr so gefragt. Petzschners Fazit zu seiner Karriere: „Es war schon Pech dabei – aber ich hätte einige Dinge professioneller angehen können."

Da tut er aktuell als Jugend-Bundestrainer. Und dazu meldete sich Dirk Hordorff in den Kommentaren. „Hätte Petzschner bloß den Petzschner als Coach gehabt“, so der DTB-Vize. Antwort Petzschner: „Der Petzschner als Coach hätte den Petzschner als Spieler ein paar Mal des Feldes verwiesen.“ Andererseits habe man ihm die lange Leine teils lassen müssen, Coach Uebel habe da eine gute Mitte gefunden.

Dass Petzschner so erfolgreich im Doppel war – mit dem Wimbledonsieg 2010 und dem US-Open-Triumph 2011 –, verwundert nur teils. Er habe zwar nie speziell Doppel trainiert in der Jugend, aber ein Auge dafür gehabt und einst dem Weltklasse-Doppel Eltingh/Haarhuis zugeschaut und beobachtet, wer wo läuft, wann welche Ecke frei sei. Auch Ex-Partner Kasi habe er das Doppelspielen beigebracht. „Ich hatte nicht wirklich das, was ein Doppelspieler braucht. Du hast es mich gelehrt.“

Dabei habe er immer nur mit Spielern gespielt, mit denen er sich gut verstanden habe. „Das war das Wichtigste“, so Petzschner, der selbst nie eine Partnerschaft beendet habe. „Für mich war Doppel immer ein Spaß.“