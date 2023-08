Philippoussis kehrt ins Team Tsitsipas zurück

Nur zwei Monate nach der Trennung hat Stefanos Tsitsipas den ehemaligen Wimbledon-Finalisten Mark Philippoussis in sein Team zurückgeholt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.08.2023, 19:57 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas baut wieder auf die Unterstützung von Mark Philippoussis

So schnell kann es gehen: Nur rund zwei Monate nach der Trennung ist Mark Philippoussis wieder Teil des Trainerteams von Stefanos Tsitispas. Zusammen mit Vater Apostolos wird sich der ehemalige Wimbledon-Finalist ab sofort wieder um den 24-jährigen Griechen kümmern.

Philippoussis und Tsitsipas hatten unmittelbar vor den French Open das Ende ihrer Zusammenarbeit bekanntgegeben. "Ich bin in einer Phase meiner Karriere, in der ich einen Trainer brauche, der mir alle Informationen, alle Analysen und alles, was ich brauche, um mein Spiel zu verbessern, liefern kann", so Tsitsipas in Paris. "Weniger ist mehr, meiner Meinung nach."

Philippoussis und Tsitsipas senior wechseln sich ab

Ganz geändert hat Tsitsipas seine Meinung offenbar nicht: Abgesehen von den Grand-Slam-Events werden Philippoussis und sein Vater abwechselnd zu den Turnieren reisen. In Los Cabos, Toronto und Cincinnati wird griechischen Medienberichten zufolge der Australier in Tsitsipas' Box Platz nehmen.

Seit seinem Achtelfinalaus in Wimbledon hat Tsitsipas kein Match mehr bestritten. In dieser Woche kehrt der Weltranglistenfünfte beim ATP-250-Turnier in Los Cabos auf die Tour zurück. Der topgesetzte Grieche trifft nach einem Freilos zu Beginn am Mittwoch (Ortszeit) im Achtelfinale auf John Isner.

