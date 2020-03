Porsche Race to Shenzhen: Sofia Kenin festigt Führung

Mit ihrem Turniersieg in Lyon hat Sofia Kenin den Spitzenplatz in der Jahreswertung 2020, dem Porsche Race to Shenzhen, abgesichert. In der regulären WTA-Weltrangliste erreichte die US-Amerikanerin ein neues Karriere-Hoch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2020, 13:34 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Sofia Kenin - Bislang Klassenbeste auf der WTA-Tour 2020

Viele Vertreterinnen aus dem Spitzenpersonal der WTA-Tour haben sich in der vergangenen Woche nicht um Spielpraxis verdient gemacht, Sofia Kenin allerdings eines der beiden Turniere vor der unerwarteten Zwangspause durch die Absage von Indian Wells bestens genutzt: Mit ihrem Sieg in Lyon baute Kenin ihren Vorsprung auf Garbine Muguruza in der Jahreswertung, dem Porsche Race to Shenzhen, weiter aus, kann sich in dieser Hinsicht in den kommenden Tagen also entspannt zurücklehnen.

Und auch in der regulären WTA-Rangliste hat die frisch gekürte Australian-Open-Siegerin neue Höhen erreicht: Kenin liegt aktuell auf Position drei, hinter Ashleigh Barty, Simona Halep und Karolina Pliskova. Die zweite Siegerin des Sonntags, Elina Svitolina, folgt in den Charts auf Platz fünf, im Race to Shenzhen hat die Ukrainerin einen Sprung von 43 Plätzen auf Position 21 hingelegt.

Kerber beste Deutsche

Beste Deutsche ist auf Rang 21 Angelique Kerber, die eigentlich ihre Punkte vom Finaleinzug 2019 in Indian Wells hätte verteidigen müssen. Dort hätte Kerber aber aufgrund einer immer noch nicht ganz ausgeheilten Blessur ohnehin nicht antreten können. Es wird interessant zu beobachten sein, wie die WTA mit den verfallenden Punkten verfährt. Anna-Lena Friedsam machte mit dem Einzug ins Endspiel von Lyon 30 Ränge gut, liegt nun auf Position 106.

Beste Österreicherin ist nach wie vor Barbara Haas, die aktuell als Nummer 137 geführt wird.

