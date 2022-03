Porsche Tennis Grand Prix: Aktuell schon sechs Top-10-Spielerinnen dabei

Die Liste der Top-10-Spielerinnen beim Porsche Tennis Grand Prix wird immer länger.

zuletzt bearbeitet: 16.03.2022, 10:08 Uhr

© Porsche Maria Sakkari

Eine Woche vor dem offiziellen Meldeschluss haben auch die Grand-Slam-Siegerin Barbora Krejcikova (Tschechien) sowie Maria Sakkari (Griechenland) und Ons Jabeur (Tunesien) ihre Teilnahme an der 45. Auflage des Stuttgarter Traditionsturniers fest zugesagt. Damit werden aktuell sechs Spielerinnen aus den Top 10 der Weltrangliste vom 16. bis 24. April in der Stuttgarter Porsche-Arena aufschlagen.



An der Spitze der vorläufigen Setzliste steht Barbora Krejcikova. Bei den French Open 2021 gewann sie nicht nur im Einzel, sondern auch im Doppel. Die Linkshänderin ist aktuell die Nummer 2 der Welt. Maria Sakkari (Nr. 6) krönte ihr erfolgreiches Jahr 2021, in dem sie sowohl bei den French Open als auch bei den US Open ins Halbfinale einzog, mit der Qualifikation für die WTA Finals – und erreichte auch dort die Vorschlussrunde. Damit reiht sie sich als erste Griechin in den Top 10 der Welt ein. Ebenso gelang dies Ons Jabeur (Nr. 10) als erster arabischer Spielerin. 2021 gewann sie das WTA-Turnier in Birmingham und stand in Charleston und Chicago im Finale.

Fest zugesagt für den Porsche Tennis Grand Prix hatten zuvor bereits die Top-10-Spielerinnen Anett Kontaveit (Estland/Nr. 5), Paula Badosa (Spanien/Nr. 7) und Karolina Pliskova (Tschechien/Nr. 8). Mit dabei ist auch Porsche-Markenbotschafterin Angelique Kerber (Nr. 16), Deutschlands beste Tennisspielerin, die in der Porsche-Arena 2015 und 2016 als Siegerin gefeiert wurde. Als Hauptpreis erwartet die beste Spielerin ein Porsche Taycan GTS Sport Turismo.

Kartenvorverkauf

Eintrittskarten für den 45. Porsche Tennis Grand Prix vom 16. bis 24. April sind beim Easy Ticket Service unter der Telefonnummer 0711 / 2 55 55 55 oder im Internet unter www.easyticket.de erhältlich. Die Zahl der in der Porsche-Arena zugelassenen Zuschauer richtet sich nach den aktuellen Regeln gemäß der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg.