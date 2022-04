Porsche Tennis Grand Prix: Angelique Kerber hat Rainer Schüttler mal mitgenommen

Angelique Kerber (WTA-Nr. 17) hat sich am Montag für ihren Start beim Porsche Tennis Grand Prix 2022 vorbereitet. Mit dabei: ein alter Bekannter.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 18.04.2022, 23:05 Uhr

© Porsche Angelique Kerber

Es war ein ungewohntes Bild, auf den ersten Blick - und auf den zweiten ein recht vertrautes: Montagnachmittag, 13.30 Uhr, Porsche Arena - und Angelique Kerber trainierte mit Rainer Schüttler. Ähnliches hatte man nämlich schon 2019 gesehen, da allerdings war Schüttler tatsächlich Kerber-Coach, ganz offiziell.

Eine Verbindung, die verheißungsvoll begann, weil beide doch ähnliche Kämpfernaturen sind; die allerdings recht erfolglos endete: Nur von November 2018 bis Juli 2019 stand der "Shaker" in Kerbers Diensten, nach ordentlichem Beginn (Halbfinals in Doha und Monterrey, Finale in Indian Wells), einer schwachen Sandplatzphase und dem Aus in Wimbledon in Runde 2 (als Titelverteidigerin) war die Liaison schnell zu Ende.

Nun also das Comeback? "Nein", so Kerber vor Turnierstart in Stuttgart. Man habe beim Billie Jean King Cup gut zusammen trainiert, Schüttler ist dort der deutsche Teamchef. Und man trainiere nun auch in Stuttgart zusammen. "Ich versuche das hier weiterzuführen, was wir in Kasachstan angefangen haben. Es ist für das Turnier hier", erklärte die zweifache Stuttgart-Siegerin (2015, 2016).

Kerber zum Auftakt gegen Kontaveit

Die Auslosung beim Porsche Tennis Grand Prix 2022 hat es nur mittelprächtig gemeint für die 34-Jährige, Anett Kontaveit heißt die Auftaktgegnerin, die Estin ist an Position fünf gesetzt. Nach einem überragenden Saisonende mit vier Turniersiegen sowie dem Finale bei den WTA Finals und einem tollen Start in 2022 (mit dem Sieg in St. Petersburg und dem Finale in Doha) ist sie mittlerweile zumindest etwas auf dem Boden der Tatsachen gelandet - in Indian Wells und Miami war jeweils früh Schluss. Gegen Kerber führt die Weltranglisten-Sechste im direkten Vergleich mit 4:1. "Es kann immer schlimmer oder besser sein", so Kerber pragmatisch.

Ob Schüttler den entscheidenden Input geben kann? "Rainer kenne ich ja schon sehr gut, er weiß ganz genau, wie ich spielen möchte, wie mein Tennis aussieht, wo ich mich auch verbessern möchte", so Kerber. Ein Training mit dem ehemaligen Weltranglisten-Fünften bringe natürlich eine andere Kommunikation mit sich als eines mit einem Hittingpartner, wo man "nur Ballwechsel hat".

Kerber war zuletzt, nach der Trennung von Torben Beltz (nun bei Emma Raducanu) alleine unterwegs.

Mit Schüttler hatte sie am Montag vor allem an der Vorhandpeitsche gewerkelt, am schnellen Durchzug - mit noch ausbaufähiger Trefferquote. Spielt Kontaveit wie zum Jahresende 2021 und zu Beginn 2022, könnte Kerber den schnellen Arm und ordentlich Zielwasser dringend benötigen.

