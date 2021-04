Porsche Tennis Grand Prix: Angelique Kerber mit dem "besonderen Gefühl"

Angelique Kerbers Saisonstart verlief enttäuschend. Beim Heimspiel in Stuttgart will die dreimalige Grand-Slam-Siegerin nun endlich Fahrt aufnehmen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 19.04.2021, 15:04 Uhr

Dieses besondere Gefühl ist sofort wieder da. Die Jubelstürme der Zuschauer und die Glücksmomente ihrer Triumphe kommen in Angelique Kerber hoch, sobald sie den Center Court in Stuttgart betritt. Es scheint trotz all der Corona-Entbehrungen eigentlich der perfekte Ort für die 33 Jahre alte Kielerin, um in einer bislang schwierigen Saison die Wende einzuleiten.

"Das Gefühl war vom ersten Tag da, dass ich zu Hause spiele", sagte Kerber vor dem WTA-Turnier im Schwabenland in dieser Woche. Ihre sportlichen Erwartungen sind dennoch gedämpft. Zu wenig läuft bislang im Jahr 2021 für die deutsche Nummer eins zusammen. Beim Heimspiel kann sie diesmal nicht auf die Unterstützung der Zuschauer setzen. Und dann ist da ja noch eine problematische Beziehung.

Kerber gewinnt zweimal in Stuttgart

Nämlich die zum Sand, einem Belag, mit dem sie in den vergangenen Jahren ziemlich fremdelte. "Sand und ich - ich weiß nicht, was dieses Jahr passiert", sagte die Kielerin lachend, gab sich aber optimistisch: "Ich habe gut trainiert in den letzten Wochen. Was mir fehlt, sind natürlich Matches, auch Matches, die ich gewinne. Allgemein fühle ich mich gut."

2015 und 2016 gelangen ihr in Stuttgart triumphale Momente, ein Turniersieg in dieser Woche wäre eine echte Überraschung. Nach ihrem Erstrunden-Aus bei den Australian Open schaffte Kerber bei ihren drei folgenden Turnierauftritten maximal je einen Sieg. Und die Konkurrenz am Neckar ist enorm. "Wir sind das stärkste Turnier der Welt, wie eine zweite Turnierwoche bei einem Grand Slam", sagte Turnierdirektor Markus Günthardt.

Barty führt die Konkurrenz an

Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) wartet auf Laura Siegemund (Metzingen), die 2017 das Turnier gewann, oder Mona Barthel (Bad Segeberg). Simona Halep, Nummer drei der Welt, zählt ebenfalls zum Kreis der Favoritinnen, wie auch Jelina Switolina. Die Ukrainerin könnte Kerbers zweite Gegnerin werden, wenn die deutsche Spitzenspielerin ihren Auftakt gegen Jekaterine Gorgodse (Georgien) erwartungsgemäß meistert.

Dabei muss die dreimalige Grand-Slam-Siegerin diesmal zumindest ohne akustische Unterstützung ihrer Fans auskommen. "Im Kopf und im Herzen sind die Fans dabei", berichtete die dreimalige Grand-Slam-Siegerin von ihrer besonderer Taktik: "Ich weiß, dass die Fans daheim vor den TV-Bildschirmen sitzen. Ich stelle mir einfach vor, dass die Fans bei mir sind."

