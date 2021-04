Porsche Tennis Grand Prix: Ashleigh Barty mit nächstem Comeback-Sieg ins Endspiel

Ashleigh Barty hat mit dem nächsten Comeback-Sieg das Endspiel des Porsche Tennis Grand Prix 2021 erreicht. Die Australierin besiegte Elina Svitolina mit 4:6, 7:6 (5) und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.04.2021, 18:06 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty steht in Stuttgart im Endspiel

Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Nach diesem Motto scheint Ashleigh Barty beim Porsche Tennis Grand Prix 2021 vorzugehen. Der allererste Satz im Turnier gegen Laura Siegenmund fiel mit 6:0 noch problemlos aus, danach wehrte sich die Deutsche wacker. Karolina Pliskova führte im Viertelfinale gar mit Break. Und in der Vorschlussrunde schien Elina Svitolina auf einem sehr guten Weg zu sein. Aber wieder packte die Weltranglisten-Erste ihre Comeback-Qualitäten aus - und gewann mit 4:6, 7:6 (5) und 6:2.

Im Endspiel am Sonntag könnte es zum Traum-Duell mit der an Position zwei gesetzten Simona Halep kommen. Die muss sich allerdings zunächst einmal gegen Aryna Sabalenka durchsetzen.

Für Barty ist es der erste Auftritt in der Porsche Arena überhaupt. In "normalen" Jahren reist die Australierin erst später nach Europa. Aufgrund der Pandemie haben sich Barty und ihr Coach Craig Tyzzer aber dazu entschieden, nach dem Turniersieg in Miami gleich nach Europa zu kommen. Und bis in den Sommer zu bleiben.

