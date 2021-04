Porsche Tennis Grand Prix: Barty eröffnet, Petkovic mit schwieriger Aufgabe

Branchenleaderin Ashleigh Barty wird den Porsche Tennis Grand Prix 2021 eröffnen, wenn auch zunächst im Doppel. Auf Andrea Petkovic wartet eine ganz harte Aufgabe.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.04.2021, 22:11 Uhr

© Getty Images Andrea Petkovic muss gegen Maria Sakkari ran

Hätte sich Julia Görges im vergangenen Herbst nicht dazu entschlossen, ihre Karriere zu beenden, dann stünden die Chancen gut, dass die langjährige deutsche Fed-Cup-Spielerin beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart an der Seite von Ashleigh Barty aufschlagen würde. Görges und Barty verstehen sich gut, hatten sich für die Saison zum wiederholten Paarlauf verabredet. Dann kam Corona, dann kam Görges´ Rücktritt.

Dass die herausragende Doppel-Spielerin aus Australien aber ein starke Partnerin finden würde, stand nie in Zweifel. In Stuttgart ist es Jennifer Brady geworden, in diesem Jahr schon Finalistin beim ersten Major in Melbourne. Im Einzel wohlgemerkt. Barty und Brady eröffnen das traditionsreiche Turnier jedenfalls am Montag um 15 Uhr in der Porsche Arena gegen die beiden US-Amerikanerinnen Kaitlin Christian und Sabrina Santamaria.

Danach geht Belinda Bencic erstmals auf den Court, die Schweizerin trifft auf die deutsche Qualifikantin Nastasja Schunk. Nicht vor 18:30 Uhr wird es dann für Andrea Petkovic ernst. Die Darmstädterin ist mit einer Wildcard in das Hauptfeld gekommen - und hat mit Maria Sakkari eine Gegnerin zugelost bekommen, die in diesem Jahr schon für Furore gesorgt hat. In Miami besiegte die Griechin im Viertelfinale Naomi Osaka, unterlag im Halbfinale Bianca Andreescu denkbar knapp im Tiebreak des dritten Satzes.

Jedes Einzelmatch wird in einem frei zugänglichen Livestream auf der Turnierwebsite unter www.porsche-tennis.com gezeigt. Eurosport ist von Montag bis Freitag ab 17 Uhr dabei, am Samstag gibt es das zweite Halbfinale ab 18.30 Uhr. Der SWR überträgt Mittwoch und Donnerstag von 13.30 bis 16 Uhr, am Freitag von 14 bis 16 Uhr, am Samstag ab 15.30 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr.

Hier der Spielplan für den Porsche Tennis Grand Prix am Montag