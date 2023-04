Porsche Tennis Grand Prix: Gauff nach Thriller weiter, Pliskova schlägt Sakkari

Cori Gauff ist beim Porsche Tennsi Grand Prix in Stuttgart mit viel Mühe das Achtelfinale erreicht. Karolina Pliskova dagegen hatte einen eher einfachen Mittwochnachmittag.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.04.2023, 16:36 Uhr

© Getty Images Cori Gauff hat sich das Leben am Mittwoch selbst schwer gemacht

Den Auftakt beim Porsche Tennis Grand Prix machte am Mittwoch Karolina Pliskova. Und die Tschechin hatte es eilig, benötigte lediglich 71 Minuten, um sich gegen Maria Sakkari mit 6:2 und 6:3 durchzusetzen. Pliskova fixierte damit ein Achtelfinal-Duell mit Donna Vekic, die sich bereits gestern gegen Ekaterina Alexandrova behaupten konnte.

Große Mühe hatte dagegen Cori Gauff. Und das eigentlich unnötigerweise: Denn die US-Amerikanerin, die am Wochenende in Delray Beach noch auf Hartplatz im Billie Jean King Cup gegen Österreich gespielt hatte, führte gegen Veronika Kudermetova schon mit 6:2 und 3:0 - und hätte die Partie beinahe doch noch verloren. Auch, weil Gauff es nicht schaffte, bei 5:4 im dritten Satz auszuservieren. Letztlich stand aber ein 6:2, 4:6 und 7:6 (3) für die an Position fünf gesetzte Gauff auf der Anzeigetafel. Nächste Gegnerin ist wieder eine Russin: Anastasia Potapova nämlich.

Am Abend wird es auch für Jule Niemeier erstmals ernst: Die Deutsche trifft zum Auftakt auf die regierende Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina.

