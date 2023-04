Porsche Tennis Grand Prix: Jule Niemeier trotz Aus mit positivem Ausblick

Jule Niemeier (WTA-Nr. 65) nimmt nach ihrem bislang enttäuschenden Spieljahr 2023 durchaus Positives aus Stuttgart mit.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 19.04.2023, 22:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Porsche

Es waren vor allem zwei Schläge, die bei vielen Zuschauern hängengeblieben waren nach dem Aus von Jule Niemeier beim Porsche Tennis Grand Prix. Zum einen der Tweener, der Niemeier zu Beginn des zweiten Durchgangs ganz hervorragend gelungen war (sie schloss den Punkt noch mit einer herrlichen Rückhand cross ab). Aber auch ein ärgerlicher Fehler bei der Chance zum Doppelbreak in Durchgang zwei - und damit einem möglicherweise ganz anderen Matchausgang als dieses 5:7, 3:6 gegen Wimbledonsiegerin Elena Rybakina.

3:1 führte Niemeier dabei im zweiten Satz, bei einer ihrer beiden Breakchancen semmelte sie einen Drive-Volley ins Aus. Ein leichter Fehler? Ja - und nein. Niemeier erklärte nach dem Spiel anschaulich, welche Optionen ihr bereitgestanden hatten nach ihrem starken Return und dem immer länger werdenden Rettungsschlag von Rybakina. Deren Ball wäre wohl zwanzig, dreißig Zentimeter vor der Grundlinie aufgekommen, sie, Niemeier, hätte also zurücklaufen und den Ball springen lassen können, und den Ballwechsel auf Null zurücksetzen. Oder eben das Risiko eingehen mit dem Topspin-Volley aus dem hinteren Bereich des Platzes. Niemeier riskierte - und verlor, am Ende holte sie kein Spiel mehr, auch weil Rybakina dann noch mal aufdrehte. "Ich bin aber immer noch überzeugt, dass das die richtige Entscheidung war", verteidigte die 23-Jährige ihren Mut.

Niemeier nimmt "viele gute Dinge" mit nach Spanien

"Viele gute Dinge" seien dabeigewesen hier in Stuttgart, erklärte Niemeier aber zurecht, sie hatte ja bereits beim Billie Jean King Cup am Wochenende einen so wichtigen Sieg eingefahren, hier für das 2:1 für Deutschland gesorgt, nachdem Teamchef Schüttler sie am Eröffnungstag noch nicht aufgestellt hatte. Eine große Erlösung für Niemeier, die Aufsteigerin der vergangenen beiden Jahre, nachdem es in dieser Saison bislang nicht gut gelaufen war. Gegen Rybakina waren es dann die wenigen kleinen Dinge, die danebengingen, aber eben gegen eine Spitzenspielerin passen müssen für einen Sieg.

Für Niemeier geht es nun zunächst nach Regensburg zum Training, dann zum 1000er-Turnier nach Madrid. Für dort, aber für Rom habe man noch kleinere Turniere für die jeweils zweite Woche im Blick, falls es frühe Niederlagen setze. Konkret hat Niemeier dann die ITF-Events in Wiesbaden und Florenz in der Hinterhand.

Zum Einzel-Draw beim Porsche Tennis Grand Prix