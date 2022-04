Porsche Tennis Grand Prix: Kerber eröffnet gegen Kontaveit

Schwierige Aufgabe für Angelique Kerber zum Auftakt des Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Die zweimalige Siegerin trifft auf die Nummer fünf des Turniers, Anett Kontaveit.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.04.2022, 17:11 Uhr

© Getty Images Auf Angelique Kerber wartet gleich eine schwierige Aufgabe

Am morgigen Montag geht es los mit den Matches des Hauptfeldes beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Und für Angelique Kerber wird es schon in Runde eins richtig ernst. Denn Kerber, die am Samstag noch in Nur-Sultan beim Billie Jean King Cup für Deutschland engagiert war, wurde gegen die Estin Anett Kontaveit ausgelost. Keine einfache Aufgabe: Kontaveit ist im starken Stuttgarter Feld an Nummer fünf gesetzt.

Ganz oben im Tableau steht die Nummer eins der Welt, Iga Swiatek. Die Polin startet nach einem Freilos entweder gegen Viktoria Golubic oder eine Qualifikantin. Paula Badosa, die Nummer zwei, eröffnet gegen Elena Rybakina oder ebenfalls eine Qualifikantin.

Eine interessante Aufgabe hat Jule Niemeier gezogen: Die junge Deutsche darf gegen die US-Open-Siegerin von 2019, Bianca Andreescu, ran. Laura Siegemund spielt gegen Tamara Zidansek, zu einem tschechischen Duell kommt es zwischen Petra Kvitova und Karolina Pliskova.

