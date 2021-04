Porsche Tennis Grand Prix: Markus Günthardt im Interview - "Haben in der zweiten Runde Matches, die Grand-Slam-Finals sein könnten"

Seit 2005 leitet Markus Günthardt als Turnierdirektor beim Porsche Tennis Grand Prix die Geschicke. tennisnet.com hat den Schweizer zum Interview gebeten.

von Jörg Allmeroth

zuletzt bearbeitet: 23.04.2021, 08:53 Uhr

© GEPA Pictures Markus Günthardt ist seit 2005 Turnierdirektor des Porsche Tennis Grand Prix

tennisnet: Herr Günthardt, der Porsche Grand Prix weist bei seiner 44. Auflage eins der besten Startfelder seiner Geschichte auf. Zuschauer können Sie leider keine begrüßen. Wie frustrierend ist das für den Turnierdirektor?

Markus Günthardt: Ich habe die Frustration eigentlich hinter mir gelassen. Wir hatten uns, was die Zuschauerzahlen angeht, zuletzt schon wenig Illusionen gemacht. In den Jahren als Direktor vieler Turniere habe ich sowieso eins gelernt: Du hast nie ein fertiges Produkt vor Dir, du bist immer in einer dynamischen Bewegung drin, und zwar bis zum letzten Moment. Das führt dazu, dass du einen nüchternen Blick auf das Geschehen wirfst und lösungsorientiert handelst. Alles andere würde dich ja kaputt machen.

tennisnet: Gab es Zweifel, ob das Turnier unter den aktuellen Bedingungen stattfinden würde, also ohne Fans?

Günthardt: Wir haben frühzeitig von Porsche als Veranstalter das Signal bekommen, dass das Turnier notfalls auch ohne Zuschauer stattfinden soll. Das hat uns vieles in der Planung erleichtert. Wir sind jetzt natürlich auch besser auf die Lage vorbereitet, anders als 2020, als uns die Pandemie als Organisatoren, als Tennistour überhaupt, kalt erwischt hat. Zudem haben wir wichtige Erfahrungswerte von anderen Wettbewerben, die in unsere Strategie miteingeflossen sind. Wir wollen jetzt einfach das Optimale aus der Situation machen und hoffen dringend, dass nächstes Jahr wieder viel mehr Normalität herrscht. Die Nähe unseres Turnierhotels zur Porsche-Arena bietet zudem die Plattform, um ein sicheres Umfeld für die Spielerinnen und deren Teams zu schaffen.

tennisnet: Sie liefern den Tennisfreunden über Social Media in diesem Jahr viele Zusatzangebote. Was genau?

Günthardt: Wir sehen in der Krise auch eine Chance. Nämlich den stärkeren Einstieg in die digitale Welt. Und da muss ich ja nur auf meine eigenen Kinder und deren Medienkonsum schauen, um zu erkennen, dass wir da auch zwingend viel mehr Gewicht drauf legen müssen. Wenn die Kids überhaupt mal Fernsehen schauen, haben sie mindestens das Handy in der Hand, schauen auf Youtube, Instagram oder Tiktok. Diese jüngeren Zielgruppen wollen wir stärker ins Visier nehmen, mit witzigen, originellen Angeboten. Wir werden aber auch so etwas wie ein Turnier-TV anbieten, wo man hinter die Kulissen schauen kann, zudem sein eigener Regisseur ist, sich selbst aktiv in verschiedene Kameraperspektiven einschalten kann. Außerdem streamen wir live und frei zugänglich alle Einzel-Matches mit einem eigenen deutschsprachigen Kommentator auf der Turnierwebsite unter porsche-tennis.com. Und wir werden auch eine Initiative starten, bei der sich Fans bewerben können, um Spiele zu kommentieren. Ich bin gespannt auf die Resonanz.

tennisnet: Die Australian Open mussten viele Millionen Dollar in das Hygienekonzept investieren, es riss ein großes Loch in das Budget. Wie ist das in Stuttgart?

Günthardt: Wir sind natürlich viel kleiner als ein Grand-Slam-Turnier mit seiner Riesenoperation. Es ist eher der organisatorische Aufwand, der wirklich massiv ist. Das regelmäßige Testregime, die Verwandlung des Turnierhotels in eine abgeschottete Sphäre, die berühmte Bubble. Die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen, die Einteilung der vielen Hilfskräfte in verschiedene Gruppen, die sich möglichst wenig begegnen sollen und die verschiedene Zugänge in der Arena haben. Bei uns sind das die Kategorien Gold, Silber und Bronze, konkret: Gold sollte nicht Silber oder Bronze treffen, auch nicht beim Catering oder anderswo. Jeder Einzelne trägt eine hohe Verantwortung für das Ganze, er ist allerdings auch so intensiv wie nie geschult und vorbereitet worden auf diese Herausforderung.

tennisnet: Viele Spieler und Spielerinnen sprachen zuletzt über ihre Probleme mit dem anhaltenden Leben in der Bubble, über Motivationsschwierigkeiten.

Günthardt: Ich kann es verstehen. Viele Spielerinnen reisen seit Monaten von Bubble zu Bubble, sehen nichts als Turnieranlage und Hotel. Das ist eine psychische Belastung. Deshalb wollen wir im Hotel auch möglichst viel Entertainment und Aktivitäten bieten und auch mal Ablenkung vom Tennis schaffen. Man kann natürlich sagen. Die verdienen ja gutes Geld, sind noch privilegiert. Aber trotzdem ist es nicht leicht für diese jungen Menschen.

tennisnet: Sehen Sie da einen Zusammenhang mit recht vielen Turnierabsagen zuletzt?

Günthardt: Es liegt auf der Hand. Manche, die es sich leisten können, sagen nach drei Wochen Turnieren mit Bubble-Leben: Jetzt mache ich einfach eine Pause. Aber die meisten können sich das nicht leisten, die müssen durchspielen, um über die Runden zu kommen. Und es gibt auch solche, die im Spielrhythmus bleiben müssen und in Pausen ihre Form verlieren. Wir können in dieser schwierigen Situation als Veranstalter nur eines machen: Die bestmöglichen Rahmenbedingungen bieten und immer noch ein bisschen vom typischen Wohlfühlfaktor liefern, für den Stuttgart bekannt ist.

tennisnet: Auf welche Spielerin freuten Sie sich in diesem Jahr besonders?

Günthardt: Da fällt mir natürlich Ashleigh Barty ein, die Nummer eins der Welt. Sie war noch nie in Stuttgart, feiert jetzt ihre Premiere. Auch Sofia Kenin, die Australian Open-Siegerin von 2020, gibt ihr Debüt. Das sind neue Namen, neue Gesichter hier, auf die ich mich freue. Aber ich habe jetzt keine Lieblingsspielerin, ich bin begeistert, welch starkes Feld wir Jahr für Jahr aufbieten können, auch mit den früheren Champions wie Petra Kvitova, Karolina Pliskova oder Angelique Kerber. Bei der Besetzung haben wir in der zweiten Runde Matches, die Grand-Slam-Finals sein könnten.

tennisnet: Auch der Porsche Tennis Grand Prix war in der Vergangenheit verwöhnt durch starke Auftritte deutscher Spielerinnen. Nun richtet sich der Fokus aber eher auf eine große Lücke hinter der langsam abtretenden goldenen Generation.

Günthardt: Ich müsste lügen, wenn ich sage. Es macht keinen Unterschied, ob wir erfolgreiche deutsche Spielerinnen haben oder nicht. Du brauchst schon starke nationale Spielerinnen, im besten Fall auch diese Local-Hero-Geschichten wie mit Angie Kerber oder Laura Siegemund in den letzten Jahren. Ansonsten brauchen wir dann wohl Geduld, bis wieder deutscher Nachwuchs nach vorne rückt. Es wird eine Durststrecke geben, das zeichnet sich ab. Aber wir haben es in der Turniergeschichte immer geschafft, ein erfolgreiches Gesamtprodukt mit einem Weltklassefeld auf die Bühne zu stellen – unabhängig von einzelnen Spielerinnen.

