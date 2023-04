Porsche Tennis Grand Prix: Nach 1:6, 3:5 - Ons Jabeur dreht Match gegen Ostapenko

Ons Jabeur bleibt dem Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart erhalten: Die Tunesierin gewann in Runde 2 gegen Jelena Ostapenko - nach einer tollen Aufholjagd.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 19.04.2023, 23:15 Uhr

© Porsche Ons Jabeur

1:6, 7:5 und 6:3 hieß es am Ende für die Frau mit der feinen Klinge - die sie speziell die ersten beiden Sätze kaum auspacken konnte. Denn Ostapenko spielte astreines Ostapenko-Tennis. Und wenn das klappt, ist meist recht wenig zu holen für die Gegnerin.

"Ostapenko gewinnt wieder die French Open, darauf setze ich jetzt", hatte Kollegin Katie Boulter zwischenzeitlich auf Twitter prophezeit, und ja, man konnte das so sehen. Auch nachdem die Lettin, French-Open-Siegerin 2017, am Mittwoch bereits Emma Raducanu aus dem Turnier geballert hatte. Mit eben jenem Tennis, das sie 2017 durch das gesamte Turnier in Roland Garros hingelegt hatte.

Jabeur, noch so ein Publikumsliebling, drohte dasselbe Schicksal wie der guten Emma; sie wirkte teils recht verzweifelt, wenn ein Winner nach dem anderen auf ihrer Seite einschlug. Dann aber, kurz vorm vermeintlichen Ende, streute Ostapenko einige Fehler ein, vergab auch die Chance auf den Tiebreak. Jabeur glich aus, unter großem Applaus.

Dennoch blieb es ein enges Match, bei dem der Weltranglisten-Vierten schließlich das entscheidende Break zum 4:2 im dritten Satz gelang. Fünf Matchbälle waren am Ende trotzdem nötig, bevor Jabeur die Entscheidung mit ihrem neunten Ass des Abends besiegelte. Unter großem Jubel der Zuschauer der Porsche Arena. Schön anzusehen: die Umarmung am Ende und die netten Worte, die Ons Jabeur, eine Gute eben, ihrer Kontahentin mitgab.

Jabeur wartet nun auf die Siegerin der Partie zwischen Wimbledonsiegerin Elena Rybakina und Beatriz Haddad Maia, die am Donnerstagabend spielen werden.

Ach ja, und Kollegin Boulter: Änderte ihre Meinung dann doch noch. "Jabeur gewinnt die French Open, darauf setze ich jetzt", schrieb sie, als die den Satzausgleich geschafft hatte. Versehen mit lachenden Emojis.

