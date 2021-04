Porsche Tennis Grand Prix: Petra Kvitova und Aryna Sabalenka feiern klare Auftakterfolge

Petra Kvitova und Aryna Sabalenka sind durch zwei klare Erfolge in die zweite Runde des Porsche Tennis Grand Prix eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.04.2021, 22:37 Uhr

© Getty Images Petra Kvitova besiegte Jennifer Brady in zwei Sätzen

Auf dem Papier las sich die Auftakthürde für Titelverteidigerin Petra Kvitova beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart durchaus unangenehm, wartete mit Jennifer Brady doch immerhin die Australian-Open-Finalistin. Auf dem Center Court selbst hatte die Tschechin mit der US-Amerikanerin aber kaum Probleme und siegte glatt mit 6:4 und 6:3. Kvitova trifft nun auf Maria Sakkari, die Andrea Petkovic schon am Montag besiegt hatte.

Noch etwas einfacher gestaltete sich Aryna Sabalenkas Weg in die zweite Runde. Die Weltranglistensiebente schlug Shuai Zhang mit 6:2 und 6:2. Die 22-Jährige bekommt es am Donnerstag mit Anna-Lena Friedsam zu tun. Die Deutsche hatte ebenso wie Landsfrau Laura Siegemund schon am späten Nachmittag ihr Ticket für das Achtelfinale gelöst.

