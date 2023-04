Porsche Tennis Grand Prix: Pliskova gewinnt Thriller, Gauff scheidet aus

Während sich Karolina Pliskova beim Porsche Tennis Grand Prix in einem Thriller gegen Donna Vekic ihren Platz im Viertelfinale sichern konnte, ist Cori Gauff recht schmucklos ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.04.2023, 16:26 Uhr

© Getty Images Karolina Plsikova steht in Stuttgart im Viertelfinale

In Runde eins des Porsche Tennis Grand Prix 2023 hatte sich Cori Gauff gegen Veronika Kudermetova gerade noch so über die Zeit retten können, die zweite russische Gegnerin in Folge war aber dann zu viel für die junge US-Amerikanerin: Anastasia Potapova verabschiedete Gauff mit einem 6:3 und 6:2 und spielt nun entweder gegen Tatjana Maria oder Caroline Garcia.

Im ersten Match des Tages hatte sich auf dem größten Court in der Porsche Arena Karolina Pliskova in einem wahren Marathon gegen Donna Vekic behaupten können. Pliskova gewann schließlich mit 6:2, 6:7 (5) und 7:6 (5) und wartet nun auf die Siegerin der Partie zwischen Titelverteidigerin Iga Swiatek und der Chinesin Qinwen Zheng.

Am Mittwoch hatten sich bereits Ons Jabeur mit einem Comeback-Sieg gegen Jelena Ostapenko und Aryna Sabalenka mit einem überlegen geführten Sieg gegen Barbora Krejcikova für das Viertelfinale qualifiziert.

