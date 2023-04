Porsche Tennis Grand Prix: Schnelles Aus für Emma Raducanu

US-Open-Siegerin Emma Raducanu (WTA-Nr. 68) ist beim Porsche Tennis Grand Prix 2023 in der ersten Runde ausgeschieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.04.2023, 21:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Emma Raducanu

Die Porsche-Markenbotschaftern unterlag im Abendspiel beim Porsche Tennis Grand Prix der Lettin Jelena Ostapenko (WTA-Nr. 10) nach nur knapp einer Stunde Spielzeit mit 2:6 und 1:6.

Wenn Ostapenko trifft, dann trifft sie, das ist kein Geheimnis - und heute war einer dieser Tage. Bei der French-Open-Siegerin aus 2017 lief alles zusammen, Raducanu bekam kaum Chancen, ins Spiel zu kommen. Auch wenn sie bis zum Ende kämpfte, mit Unterstützung des Stuttgarter Publikums. Aber es half nichts.

Ostapenko nutzte fünf ihrer fünf Breakchancen, vor allem beim zweiten Aufschlag war für Raducanu kaum was zu holen - nur 3 von 15 Punkten machte sie hier; Ostapenko ging dabei gnadenlos auf den Ball drauf.

Raducanu war dank einer Wildcard ins Turnier-Hauptfeld gelangt, und mit einem guten Omen. Im Vorjahr hatte sie in Stuttgart überhaupt ihr erstes WTA-Turnier auf Sand bestritten, zwei Runden gewonnen und der späteren Siegerin Iga Swiatek große Gegenwehr geleistet. Mit Sebastian Sachs hat sie zudem einen Stuttgarter Coach an ihrer Seite. Es half jedoch nichts, trotz des guten Eindrucks, den Raducanu am Nachmittag beim Einspielen auf dem Center Court noch hinterlassen hatte.

Zum Einzel-Draw beim Porsche Tennis Grand Prix