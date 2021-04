Porsche Tennis Grand Prix: Schunk mit Talentprobe gegen Bencic, Petkovic unterliegt Sakkari

Der erste Hauptfeld-Tag des Porsche Tennis Grand Prix von Stuttgart sollte sich als wenig erfolgreich aus deutscher Sicht herausstellen. Sowohl Nastasja Schunk als auch Andrea Petkovic unterlagen ihren schwierigen Auftaktlosen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 19.04.2021, 20:08 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

Andrea Petkovic ist in Stuttgart zum Auftakt gescheitert

Auch wenn der Porsche Tennis Grand Prix am heutigen Montag für Nastasja Schunk zu Ende gegangen ist, so war das Heimturnier für die 17-Jährige dennoch ein voller Erfolg. Die Mainzerin, via Qualifikation ins Hauptfeld gekommen, bekam es in der ersten Runde des WTA-500-Events von Stuttgart gleich mit einem Hammerlos zu tun. Zum Auftakt traf Schunk auf die Weltranglistenzwölfte Belinda Bencic.

Von Niederknien vor der scheinbaren Übermacht der Schweizerin war in der Anfangsphase dieser Partie jedoch nichts zu sehen. Die 17-Jährige startete mutig und konnte so den ersten Durchgang gegen Bencic durchaus offen gestalten. Lediglich ein Break sollte schlussendlich den Unterschied zu Gunsten der Schweizerin ausmachen, die per 6:4 auf 1:0-Sätze stellte. Im zweiten Durchgang musste Schunk dann aber doch die Überlegenheit Bencics anerkennen - mit 6:2 machte die Weltranglistenzwölfte ihren Auftaktsieg perfekt.

Sakkari zu stark für Petkovic

Auch die zweite Deutsche, die am Montag ins Hauptfeld des Porsche Tennis Grand Prix gestartet ist, musste bereits früh die Segel streichen. Denn auch Andrea Pektovic, ihres Zeichens die ehemalige Nummer neun der Damentenniswelt, bekam es zum Auftakt mit der gefährlichen Griechin Maria Sakkari zu tun, die in diesem Jahr etwa bereits gegen die Weltranglistenzweite, Naomi Osaka, hatte gewinnen können.

Es solte sich eine einigermaßen einseitige Partie entwickeln, zumal Sakkari erneut einen äußerst guten Tag erwischt hatte. Die Weltranglisten-19. diktierte das Spielgeschehen, schaffte es früh, sich den Breakvorteil zu erspielen und stellte mit einem ungefährdeten 6:2 auf 1:0. Im zweiten Durchgang war es erneut die Griechin, die den besseren Start erwischen sollte. Schnell zog Sakkari auf 5:1 davon.

Sakkari gegen Kvitova?

Zwar konnte Andrea Petkovic noch einmal zum 2:5 verkürzen, mit eigenem Aufschlag machte Sakkari aber schließlich den Deckel drauf. Die 25-Jährige bekommt es nun wohl mit Petra Kvitova zu tun, die zum Auftakt jedoch das Hammerlos Jennifer Brady - erst zum Jahresstart Finalistin bei den Australian Open - entschärfen muss. Als Nummer eins in Stuttgart geht indes Ash Barty ins Rennen, Nummer zwei ist Simona Halep.

Hier geht´s zum Draw von Stuttgart!