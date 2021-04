Porsche Tennis Grand Prix: Simona Halep und Aryna Sabalenka komplettieren Halbfinale

Simona Halep und Aryna Sabalenka werden beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart das Semifinale der unteren Tableauhälfte bestreiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.04.2021, 23:56 Uhr

Was Rafael Nadal kann, kann ich schon lange - das dürfte sich Simona Halep wohl gedacht haben, als sie auf das Endergebnis des Spaniers in dessen Viertelfinalmatch gegen Cameron Norrie in Barcelona blickte. 6:1 und 6:4 lauteten die nackten Zahlen aus Sicht des Weltranglistendritten, wenige Stunden nach Nadal ging auch sein Pendant auf Damenseite mit dem gleichen Ergebnis vom Platz.

Dass Halep als Nummer drei der Welt gegen die in Stuttgart ungesetzte Ekaterina Alexandrova trotz zweier vorangegangener Niederlagen als Favoritin in die Partie gehen würde, war wohl allen Beteiligten klar. Dass die Rumänin aber wie Nadal nur fünf Games abgeben sollte, überraschte dann doch. Letztlich erwies sich Halep am Freitagabend in Stuttgart aber als deutlich zu konstant für die Weltranglisten-34.

Die 29-Jährige bekommt es im Halbfinale nun mit Aryna Sabalenka zu tun. Die Frau aus Belarus schlug Stuttgart-Spezialistin Anett Kontaveit, die 2019 sogar das Finale erreicht hatte, in einem hochklassigen Match mit 7:5, 4:6 und 6:1. Den Matchball verwandelte die Weltranglistensiebente erst fünf Minuten vor Mitternacht.

Das Semifinale der oberen Hälfte werden Ashleigh Barty und Elina Svitolina absolvieren. Beide Spielerinnen feierten am Viertelfinaltag jeweils einen tollen Comeback-Sieg.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart