Porsche Tennis Grand Prix: Stuttgart-Fan Aryna Sabalenka klar weiter

Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka fühlt sich in Stuttgart weiterhin superwohl: In ihrem ersten Spiel beim Porsche Tennis Grand Prix 2023 siegte sie glatt gegen Barbora Krejcikova.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.04.2023, 20:39 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka

Krejcikova hatte sich ja zuletzt wieder in aufsteigender Form präsentiert und in Runde 1 ihrer Gegnerin Liudmila Samsonova gerade mal zwei Spiele gegönnt - Stuttgart-Liebhaberin Aryna Sabalenka aber war eine Liga zu stark am Mittwochabend. 6:2, 6:3 hieß es am Ende für die Finalistin der letzten beiden Auflagen des Porsche Tennis Grand Prix. Sollte Sabalenka dieses Level halten, könnten aller guten Dinge nun tatsächlich drei sein, wenn sie ins Finale einziehen sollte.

"Ich weiß nicht, was es ist, aber ich fühle mich so zu Hause hier", schwärmte Sabalenka vom Turnier, von Stuttgart - und die Zuschauer in der Porsche Arena hat sie ohnehin hinter sich. "Es war ein tolles Match, speziell gegen Barbora ist es immer schwierig", zollte sie auch ihrer Gegnerin großen Respekt. Krejcikova war nach ihrem tollen Lauf in 2021 im vergangenen Jahr einige Zeit außer Gefecht gesetzt, fand aber zum Ende der Saison wieder zu alter Stärke. Und hatte auch in 2023 in Dubai gesiegt, im Finale dabei gegen Welt-Nr. 1 Iga Swiatek.

Sabalenka: Von wegen Doppelfehler

Gegen Sabalenka aber war nichts zu holen, "furchtlos" nannte On-Court-Man Heinz Günthardt sie. Ob es irgendetwas gebe, wovor sie Angst habe? "Ich habe Angst vor Doppelfehlern", konterte Sabalenka scherzhaft - eine Anspielung auf ihre "Yips" im vergangenen Jahr. Aber die sind mittlerweile Vergangenheit. Zehn Asse, nur ein Doppelfehler - so die Statistik hier am Mittwochabend, eine Breakchance ließ sie überhaupt nicht zu.

Sabalenka kann nun etwas durchatmen und am Donnerstag etwas Stuttgart genießen, sie muss erst am Freitag wieder ran. Viertelfinalgegnerin wird dann die Siegerin aus der Partie zwischen Paula Badosa und Cristina Bucsa sein. Badosa hatte am Dienstag mit einem glatten Sieg gegen Daria Kasatkina ein Ausrufezeichen gesetzt, ein Duell gegen Sabalenka könnte eines der Highlights werden hier beim Porsche Tennis Grand Prix.

