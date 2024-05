Pure Abwechslung: Zverev der fünfte Masters-Titelträger 2024

Die ATP Tour bietet 2024 so viel Abwechslung wie seit vielen Jahren nicht mehr. Ein Blick auf die ersten fünf Masters-Turniere des Jahres unterstreicht diesen Eindruck deutlich.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 20.05.2024, 13:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev durfte nach sieben jahren zum zweiten Mal die Trophäe in Rom küssen.

Alexander Zverev konnte nach zwei Jahren wieder einen Masters-Titel entgegennehmen. Am Sonntag feierte der 27-Jährige in Rom seinen insgesamt sechsten Triumph in dieser Turnierkategorie gegen Nicolas Jarry. Die deutsche Nummer eins ist im fünften Masters-Event des Kalenderjahres der fünfte Titelträger auf 1000er-Ebene. Zuvor gewannen Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev die Endspiele der ersten vier Events.

Und damit ist die Abwechslung der bisherigen Masters-Saison noch nicht vollendet. Denn in sämtlichen Endspielen dieser fünf Turniere standen jeweils andere Spieler. Zuletzt gab es 2021 bei den ersten fünf Masters-Turnieren jeweils verschiedene Sieger, auch die Finalisten waren vor drei Jahren allesamt unterschiedlich. Besonderheit in dem Jahr: Das Masters in Indian Wells wurde coronabedingt erst im Herbst ausgespielt.

Djokovic, Alcaraz und Sinner nicht konstant dabei

In diesem Jahr hängt die starke Streuung der Titelträger sicherlich auch mit der ungewöhnlich hohen Anzahl an Absagen zusammen. Viele Spitzenspieler, wie Novak Djokovic, Carlos Alcaraz und Jannik Sinner setzen immer wieder aus und öffnen damit natürlich automatisch die Tür für andere Spieler.

Alexander Zverev gehört nach seinem Erfolg in der ewigen Stadt nun für viele Fans zum Favoritenkreis auf den Titel in Paris. Die bisherige Saison zeigt jedoch, dass der Favorit die Unberechenbarkeit ist. Denn die präsentiert sich bisher mit der größten Konstanz.