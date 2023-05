Qua Vadis – PTPA?

Seit Verkündung der PTPA rätselt die Tenniswelt, ob die Gründung der Spieler-Interessenvertretung um Novak Djokovic zu einer Spaltung der vorherrschenden Organisation durch ATP, WTA, ITF und den Grand Slam-Turnieren führt. In einem offenen Brief – unterzeichnet durch die im Exekutivkomitee vertretenen Spieler:innen- sollen diese Zweifel ausgeräumt werden. Dennoch bleiben die Fragen nach der konkreten Umsetzung offen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.05.2023, 09:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Djokovic und Pospisil machen auch bei der PTPA gemeinsame Sache.

Donnerschlag vor den US Open 2020

Nach Revolution klang es regelrecht, als die ehemaligen Mitglieder des ATP-Player-Advisory-Councils, Novak Djokovic und Vasek Pospisil, direkt vor den US Open 2020 die Gründung der neuen Spieler-Interessenvertretung PTPA verkündeten, um mehr Transparenz und Fairness für die Spieler:innen auf den verschiedenen Touren zu erreichen.

Expertise aus anderen Sportarten

Im Anschluss an den Launch sollte es aber erst mal lange ganz ruhig bleiben. Da Branchenführer Djokovic die Kritik anbrachte, dass der Tennissport trotz seiner immens globalen Verbreitung im Vergleich zu den amerikanischen Profiligen nicht annähernd den gleichen finanziellen Profit für die Spieler erzielen würde, sollte dieses Thema personell zuerst angegangen werden. Im August 2022 wurde Ahmad Nassar als Executive Direktor der PTPA vorgestellt, der somit als CEO der sogenannten „Winners Alliance“ das Thema Profit-Maximierung angehen soll. Dessen Erfahrung als ehemaliger Präsident der NFL-Spielervereinigung, wo er den Spieler-Anteil am Gesamtumsatz gewaltig steigern konnte, unterstreicht die Ernsthaftigkeit des Projekts.

Acht Spieler:innen im Exekutivkomitee

Im Januar diesen Jahres wurde die Besetzung des Exekutivkomitees bekannt gegeben. Mit Novak Djokovic, Vasek Pospisil, Hubert Hurkacz, John Isner sowie den weiblichen Kolleginnen Ons Jabeur, Paula Badosa, Bethanie Mattek-Sands, Saisai Zheng wurde mit der Ausgewogenheit der Zusammensetzung auch ein Zeichen in Richtung Gleichstellung und Equal-Pay gesetzt. Nachdem der Spanier Bernabe Zapata-Miralles, aktuelles Mitglied des ATP-Players-Councils, vor kurzem in einem Interview äußerte, dass die PTPA eine Spaltung generieren würde, sah sich die Interessenvertretung dazu veranlasst, einen offenen Brief zu diesem Thema zu veröffentlichen

„Spielern eine Stimme geben“

Darin verdeutlichen die unterzeichnenden Mitglieder des Exekutivkomitees, dass die PTPA keine weitere Einheit neben den bestehenden Organisationen wie ATP, WTA, ITF und den Grand Slam-Turnieren bilden wird und somit nicht als Gewerkschaft zu sehen ist. Laut Pospisil, der in einem separaten Interview bei ESPN angab mit 300 bis 400 Spielern gesprochen zu haben, gehe es darum, die Interessen und Rechte der Tennis-Individualisten ähnlich zu schützen wie in den Spielergewerkschaften der amerikanischen Profiligen.

Kontakt zu den bestehenden Organisationen

Aussichtsreiche Gespräche mit den Tour-Organisationen ATP und WTA bestätigte Exekutiv-Direktor Nassar: „Ich sehe in vielen Zielen eine Übereinstimmung und denke, dass wir in Zukunft zusammenarbeiten können.“ Wie diese Kooperation aussehen könnte und welche konkreten Maßnahmen auf der Agenda der PTA stehen, wurde in dem Schreiben nicht ausgeführt. Es bleibt also spannend, ob die reale Umsetzung des Projekts mit der aufwändigen Öffentlichkeitsarbeit Schritt halten kann.