Race to Cancun: Ergreift Jelena Ostapenko den letzten Strohhalm?

Fünf Plätze sind für das Saison-Finale der WTA-Tour in Cancun schon vergeben. Um die restlichen drei gibt es ein knappes Rennen. Und mit Jelena Ostapenko eine absolute Außenseiterin.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.10.2023, 20:20 Uhr

© Getty Images Jelena Ostapenko muss für ein Ticket nach Cancun über sich hinauswachsen

Morgen also werden beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking die Viertelfinali ausgetragen - und die Hälfte der noch vertretenen acht Frauen im Tableau kann sich angstfrei auf den Titel in der chinesischen Hauptstadt konzentrieren. Denn Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Cori Gauff und Elena Rybakina sind schon für das Saisonfinale in Cancun qualifiziert. Wie auch Jessica Pegula, die in Peking allerdings schon gescheitert ist.

Von den restlichen vier Viertelfinalistinnen haben Liudmilla Samsonova und Caroline Garcia hinsichtlich Cancun ebenfalls keine Ambition mehr - weil keine Chance mehr besteht, dass sie sich noch qualifizieren. Sehr wohl aber Maria Sakkari, die nun gegen Gauff ran muss. Und damit gegen jene Frau, die ihre jüngsten 15 Einzel-Matches gewonnen hat. Sakkari liegt im Live Race als Neunte 400 Punkte hinter Karolina Muchova, die aber in Peking fehlt.

Ostapenko ist alles zuzutrauen - auch eine Niederlage gegen Samsonova

Und da wäre dann noch Jelena Ostapenko. Ja, die French-Open-Siegerin von 2017 hat tatsächlich noch Chancen auf die Finals. Dazu müsste Ostapenko allerdings in Peking gewinnen. Und da steht zunächst einmal Samsonova im Weg, danach die Siegerin der Begegnung zwischen Aryna Sabalenka und Elena Rybakina. Zuzutrauen ist „Penko“ alles, auch ein Ausscheiden gegen Liudmilla Samsonova.

Spannend wäre es allerdings, sollte die Lettin ins Endspiel kommen. Und die Matches der unteren Tableau-Hälfte nach der Papierform verlaufen. Dann hieße es nämlich Ostapenko gegen Iga Swiatek. Und die Polin, die über die letzten eineinhalb Jahre das Frauentennis ziemlich gut im Griff gehabt hat, musste sich Ostapenko in allen bisherigen vier Matches geschlagen geben. Zuletzt bei den US Open in Flushing Meadows.

