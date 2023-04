Rafael Nadal: Der Sandplatzkönig muss warten

Rafael Nadals Rückkehr auf die Tennistour verzögert sich weiter. Nach seiner Verletzung am Hüftbeuger verpasst der Spanier den großen Auftakt zur europäischen Sandplatzsaison in Monte Carlo.

von SID

zuletzt bearbeitet: 04.04.2023, 17:58 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal wird in Monte-Carlo fehlen

In Monte Carlo beginnt sie nun, seine Zeit im Tennisjahr, doch Rafael Nadal ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit für die knüppelharten Duelle auf seiner geliebten Asche, noch nicht bereit für die junge, vor Kraft strotzende Konkurrenz. Der spanische Sandplatzkönig fehlt zum großen Auftakt der europäischen Sandplatzsaison - ebenso wie sein designierter Thronfolger: Shootingstar Carlos Alcaraz.

Die Verletzung am Hüftbeuger, die Nadal seit den Australian Open in Melbourne Mitte Januar ausbremst, lässt ihn zögern. Zu früh will der 36-Jährige nicht zurückkehren, keine weitere Verletzung riskieren und wird daher "nicht in der Lage sein, eines der wichtigsten Turniere in meiner Karriere zu spielen, in Monte Carlo."

Nadal braucht Zeit

Im feinen Klub an der Grenze zum Fürstentum, ab dem Wochenende Gastgeber der Tennis-Elite, hat Nadal elfmal triumphiert. Neunmal krönte er sich anschließend beim Höhepunkt der Sandsaison zum Herrscher über Roland Garros. Die French Open (ab 28. Mai) sind auch in diesem Jahr sein großes Ziel, noch braucht Nadal aber Zeit, um sich in die Form zu bringen, die er für eine Chance auf seinen 15. Titel in Paris braucht.

Er wolle nun seine Vorbereitung für das Comeback fortsetzen, ließ Nadal wissen. Stabiler werden, den geschundenen Körper für die stundenlangen Auseinandersetzungen auf Sand aufbauen. Mit seinem Plan ist er dabei nicht alleine, auch für Alcaraz kommt das Masters in Monte Carlo zu früh. Der 19 Jahre alte US-Open-Champion, der nach seinem Halbfinal-Aus in Miami die Führung in der Weltrangliste an Novak Djokovic verlor, leide an einer "posttraumatischen Arthritis in der linken Hand und muskulären Beschwerden an der Wirbelsäule", wie er auf Twitter mitteilte.

Genügend Zeit

Bis Roland Garros haben die beiden Spanier noch Zeit, sich auf höchstem Niveau einzuspielen, in Madrid und Rom stehen weitere Masters-Turniere an. Wie lange Alcaraz pausieren muss, steht allerdings noch nicht fest, und wann Nadal sein Comeback anpeilt, wissen derzeit nur er und sein engster Kreis.

Aufatmen dürfen Djokovic, der zweimalige Monaco-Sieger Stefanos Tsitsipas oder Olympiasieger Alexander Zverev, der auf Sand zurück zu alter Klasse finden will, jedoch nicht. Auch 2022 verzichtete Nadal auf den Ausflug nach Monte Carlo - und triumphierte wenig später in Roland Garros.