Rafael Nadal feiert Jahreswechsel zum 17 Mal in Folge in Top Ten

Die Top-10-Serie von Rafael Nadal geht weiter: Zum Jahresende 2021 steht er erneut unter den besten zehn Spielern der Welt, es ist das 17. Jahr in Folge.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 31.12.2021, 08:45 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

"Rafa" baut seinen Rekord als Dauer-Top-10-Mann weiter aus. Im November 2020 hatte er Jimmy Connors mit damals 790 Wochen überboten, in dieser Woche feiert er seine 17. Saison mit dem Jahresabschluss unter den Top Ten. Am 25. April 2004 hatte Nadal es erstmals unter die besten Zehn geschafft. Und diese Elitegruppe seither nicht mehr verlassen. Dereinst hatte sich Nadal mit seinem ersten Turniersieg in Barcelona auf Platz 7 gespielt, vorbei an Andre Agassi, Carlos Moya und David Nalbandian.

Es ist umso erstaunlicher, als dass der Spanier oft und lange verletzt ausfiel. Meist aber hatte er im Rahmen der Sandplatzsaison so viele Punkte gesammelt, dass auch ein Saisonende im Spätsommer einem Abrutschen im Ranking nichts anhaben konnte.

Die meiste Zeit unter den Top Ten hat Nadal auf Platz 1 oder 2 verbracht. Knapp war's nur 2015, als Nadal in den Sommermonaten "nur" Platz 10 belegte, eine Folge seiner Handgelenks- und Blinddarmprobleme im Jahr zuvor; Nadal hatte es 2015 erstmals seit 2004 verpasst, bei einem der großen Sandplatzturniere zu gewinnen. Auch 2016 war's mit Platz 9 im Sommer und Herbst noch mal eng, auch hier hatte das Handgelenk im Frühjahr und Sommer Probleme bereitet und Nadal seine Saison vorzeitig beendet.

Aktuell ist Nadal auf Rang 6 notiert, wieder mal hat er in der ersten Hälfte 2022 vieles zu verteidigen, da er nach seinem Aus im Halbfinale der French Open 2021 verletzungsbedingt (bis auf einen kurzen Comebaclversuch in Washington) verletzt ausfiel.

Wie lange standen Federer und Djokovic am Stück unter den Top 10?

Und wie sieht's beim Rest der "Big 3" aus, also bei Roger Federer und Novak Djokovic? Federer steht bei 734 Wochen Dauerpräsenz unter den Top Ten, nachdem er 2016 wegen Knie- und Rückenproblemen nach dem Wimbledonturnier ein halbes Jahr ausfiel und letztlich bis auf Platz 17 abrutschte.

Und Djokovic sauste nach seinen Schulter-/Armproblemen und einem ebenfalls vorzeitigen Saisonende in 2017 zum Jahresfinish auf Platz 12, nach 555 Wochen am Stück unter den Top 10. Im Juni 2018 war er gar nur noch auf Platz 22 notiert - er schaffte allerdings das Kunststück, am Ende des Jahres wieder auf Platz 1 zu stehen).

Ach ja: Zum "Allzeitrekord" fehlt Nadal noch ein bisschen was. Martina Navratilova stand ganze 1.000 Wochen am Stück unter den besten zehn Spielerinnen der Welt!