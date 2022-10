Rafael Nadal im Training - was plant er fürs Saisonende?

Wie beendet Rafael Nadal seine Saison 2022 - oder hat er sie gar schon abgeschlossen?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.10.2022, 17:41 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Der Saisonherbst - für Rafael Nadal oft eine Zeit, in der er Verletzungen auskuriert. Und nicht selten auf die ATP Tour Finals verzichten muss. Wie 2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2021. Was eben auch ein Grund dafür sein mag, dass ihm ein Sieg dort eben noch fehlt - als einer der letzten ganz großen Leerstellen in der Statistik.

Ob Nadal in diesem Jahr einen erneuten Angriff startet? Bislang unklar.

Zuletzt hatte er beim Laver Cup den Abschied von Roger Federer mitgestaltet, war extra für ein Doppel der beiden eingeflogen. Nadal gestand in dem Zusammenhang auch, sich bei den US Open (wie schon in Wimbledon) einen Riss in der Bauchmuskulatur zugezogen zu haben. Und auch ansonsten einiges um die Ohren gehabt zu haben. Vor wenigen Tagen erst ist er zum ersten Mal Vater geworden.

Genug Gründe eigentlich, eine ruhige Kugel zu schieben und die Vorzüge eines Lebens auf Manacor auch im Spätjahr zu nutzen. Nadal aber ist Nadal, und ein Blick auf seine Instagram-Seite zeigt, dass sich der zweifache Majorsieger in 2022 (Australian Open, French Open) natürlich weiterhin in Form hält.

Wobei die Zielsetzung kein konkretes Turnier beinhaltet. "Ich arbeite immer mit einem Ziel. Und das Ziel ist, mich als Spieler und als Person zu verbessern", so der dazugehörige Kommentar aus der allseits beliebten Kategorie "Nachdenkliche Bilder mit Text".

Greift Nadal noch mal die Nummer 1 an?

Ein Ziel könnte freilich - neben dem, eine noch bessere Person zu werden - auch die Nummer 1 der Welt sein. Nadal (5.810 Punkte) liegt im aktuellen Race nur knapp hinter Carlos Alcaraz (6.460 Punkte), könnte mit einem starken Jahresfinish also noch mal ganz oben angreifen.

Alcaraz hat für das Turnier in Basel gemeldet und will danach beim Masters-Turnier in Paris spielen (und dann in Turin). Nadal ist in Paris zumindest auf der Meldeliste - was aber nichts heißen muss, da die Meldung für die Masters-Turniere automatisch erfolgt. Abgesagt hat er andererseits aber auch noch nicht. Die Chancen, den 36-Jährigen in 2022 noch mal auf dem Court zu sehen, scheinen also gegeben.