Rafael Nadal kehrt auf den Tennisplatz zurück!

Gute Nachrichten von Rafael Nadal: Der Spanier nahm am Dienstag wieder den Trainingsbetrieb auf.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.10.2021, 12:16 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal will 2022 wieder angreifen

Um ein potentielles Einreiseverbot nach Australien muss sich Rafael Nadal keine Sorgen machen: Der 20-fache Grand-Slam-Sieger ist bereits seit einiger Zeit geimpft und könnte zumindest in dieser Hinsicht problemlos an den Australian Open teilnehmen. Doch da wäre auch noch die fragile physische Verfassung des 35-Jährigen, die ihn schon häufig in seiner Karriere zu Pausen zwang und auch im Jahr 2021 für das vorzeitige Saisonende verantwortlich war.

Doch für die Fans des Iberers gibt es durchaus Grund zur Hoffnung. Wie Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, kehrte Nadal am Dienstag in seiner Akademie auf den Tennisplatz zurück und startete somit seine Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Somit liegt der Weltranglistensechste im Zeitplan beispielsweise deutlich vor Dominic Thiem, der nach seiner Handgelenksverletzung am Montag zwar erste vorsichtige Schritte wagte, aber erst im November "endlich wieder richtig auf die Kugeln draufhauen" wird.

Glaubt man den Bildern, ist Nadal da schon deutlich weiter. Ganze drei Monate bleiben dem ehemaligen Weltranglistenersten noch bis zum Start der Australian Open, ein Antritt scheint aus derzeitiger Sicht mehr als machbar. In der Millionenstadt hätte der 35-Jährige ohnehin noch eine Rechnung zu begleichen. Zwar triumphierte er 2009 in Melbourne, danach plagten ihn beim ersten Grand-Slam-Event des Jahres aber immer wieder Verletzungen: 2010, 2011, 2014, 2018 und auch 2021 konnte der Spanier physisch nicht aus dem Vollen schöpfen.

Sein bis dato letztes Spiel auf der Tour bestritt Nadal beim ATP-500-Event in Washington, wo er Lloyd Harris im Achtelfinale in drei Sätzen unterlag. Danach setzte er aufgrund von Fußproblemen einen Schlussstrich unter die laufende Spielzeit. Wie die aktuellen Bilder zeigen, womöglich eine weise Entscheidung im Hinblick auf die kommende Saison.