Rafael Nadal - Keine Freude an Geisterspielen

Rafael Nadal blickt realistisch, wenn auch leicht optimistisch auf die weitere Entwicklung des Tennisjahres 2020.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.06.2020, 09:23 Uhr

© GEPA Pictures Rafael Nadal braucht die Fans - und umgekehrt

Man liegt sicherlich nicht weit neben der absoluten Wahrheit, wenn man behauptet: Rafael Nadal beflügelt das Tennispublikum wie kaum ein anderer. Und lässt sich vom Publikum beflügeln wie kaum ein anderer. Sollte es im Spätsommer also tatsächlich zu hohen sportlichen Anlässen kommen, dann würde dem Spanier unter den gegebenen, zuschauerlosen Umständen einiges fehlen.

„Es ist möglich“, erklärte Nadal nun dieser Tage gegenüber einer französischen Radio-Station. „Fußball wird hinter verschlossenen Türen gespielt. Aber wenn man mich fragt, ob mir das gefällt, ist meine Antwort nein. Nichts kann die Anwesenheit des Publikums ersetzen und die Energie, die es zu erzeugen vermag.“

Nadal um Sicherheit besorgt

Die gute Nachricht in dieser Hinsicht ist ja, dass der Französische Tennisverband in jüngster Vergangenheit mit immer größer werdendem Optimismus auf die in den späten September verlegten French Open blickt. Bernard Giudicelli, Präsident des Verbandes, fasste vor ein paar Tagen sogar die Option ins Auge, bis zu 25.000 Fans ins Stade Roland Garros zu lassen. Auch um den Titelverteidiger Rafael Nadal zu sehen.

„Wenn es möglich ist, unter optimalen Bedingungen und in totaler Sicherheit zu spielen, wenn wir alle zusammen sind, werde ich da sein. Aber aktuell müssen wir noch Vorsichtsmaßnahmen treffen und verantwortungsvolle Entscheidungen treffen, um die Sicherheit und Gesundheit aller im Tennissport zu garantieren.“

Wie so etwas aussehen könnte, exerziert im Moment der US-amerikanische Verband USTA vor : Dort überlegt man nämlich, das traditionelle Turnier aus Cincinnati nach New York City zu holen und innerhalb von vier Wochen in einer von der Umwelt abgetrennten Blase zwei große Tennis-Events ohne Zuschauer (und zum Großteil auch ohne Betreuer) durchzuziehen.