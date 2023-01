Rafael Nadal kritisiert Qualität der Bälle

Rafael Nadal, der als Topgesetzter in die diesjährigen Australien Open gehen wird, kritisierte die Qualität der Bälle, die für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres zur Verfügung stehen. Er gab zu, dass sein Erstrundenmatch im Melbourne Park eine große Herausforderung für ihn sein wird.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 15.01.2023, 17:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GettyImages Rafael Nadal ist mit den Tennisbällen in Australien nicht zufrieden

Für Rafael Nadal steht es außer Frage, dass die bei den diesjährigen Australian Open verwendeten Bälle von schlechterer Qualität sind als die Bälle des letzten Jahres. Der 22-fache Grand-Slam-Champion hielt sich nicht zurück, als er auf seiner Pressekonferenz vor dem Turnier zu den Dunlop-Tennisbällen befragt wurde. Im Gespräch mit den Medien sagte Nadal, dass die Bälle nach ein paar Schlägen ihren Druck verlieren und es ihm schwerer fälle, mit ihnen Spin zu erzeugen.

Nadal äußert sich

„Sie sagen, es sei derselbe, aber der Ball ist von schlechterer Qualität, ohne Zweifel. [...] Wir müssen mit ihm spielen. [...] Aber ich denke, es ist einfacher zu spielen, wenn man die Schläge flacher spielt. Ich muss damit leben. Ich denke, ich habe genug mit dem Ball geübt, um darauf vorbereitet zu sein.“ Denn Nadal hatte bei der Prämiere des United Cups Anfang des Jahres schon die Möglichkeit, mit den Bällen zu spielen. Die Australian Open sind das einzige Grand-Slam-Turnier, bei dem Dunlop-Bälle verwendet werden. Bei den French und den US-Open werden Wilson-Bälle verwendet. In Wimbledon kommen Slazenger-Bälle zum Einsatz.

Jack Draper fordert Nadal heraus

Nadals Erstrundengegner im Melbourne Park ist der britische Nachwuchsstar Jack Draper, der beim Adelaide International das Halbfinale erreichte, bevor er gegen den späteren Sieger Soonwoo Kwon verlor. Der 21-jährige ist in den letzten 12 Monaten in der ATP-Rangliste um mehr als 200 Plätze bis auf Platz 40 der Weltrangliste aufgestiegen und hat zwei Siege gegen Top-10-Spieler verbucht. Draper hat sowohl Stefanos Tsitsipas, als auch Felix Auger-Aliassime besiegt. „(Es ist) wahrscheinlich eines der schwierigsten Erstrunden-Matches, die möglich sind. [...] Er ist jung, stark, steigt sehr, sehr schnell in der Rangliste auf und spielt gut“, kommentierte Nadal. „Es ist eine große Herausforderung für mich, (so) das Turnier zu beginnen. Ich weiß, dass er gut spielt. Er hat eine Menge positiver Dinge und wahrscheinlich eine große Karriere vor sich“, fügte er hinzu.

Der beliebte Spanier hat, obwohl ihm (mit Djokovic) definitiv die Favoritenrolle zufällt, abgesehen von den French Open noch nie zwei Jahre hintereinander dasselbe Major-Turnier gewonnen. Bleiben wir gespannt, ob er seinen Erfolg erweitern kann.