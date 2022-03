Rafael Nadal lässt Turnier in Miami aus

Rafael Nadal wird beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami nicht an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.03.2022, 01:39 Uhr

© Getty Images Bei seinem letzten Auftritt in Miami erreichte Rafael Nadal das Finale

Wenig überraschend wurde am Samstagabend bekannt, dass Rafael Nadal nicht am ATP-Masters-1000-Turnier in Miami teilnehmen wird. Die Absage des Weltranglistenvierten war vor allem deshalb zu erwarten, weil bereits eine Woche nach dem Event in Florida das erste 1000-er Turnier auf Sand über die Bühne gehen wird.

Durch den Verzicht auf Miami gewinnt Nadal Zeit, um sich auf die Veranstaltung in Monte Carlo vorzubereiten. Im Fürstentum peilt der 21-fache Grand-Slam-Sieger seinen zwölften Titel an. Auch der langjährige Branchenprimus Novak Djokovic wird voraussichtlich in Monaco auf die Tour zurückkehren.

Das Turnier in Miami wird hingegen wie bereits im Vorjahr ohne die "Großen Drei" stattfinden. Während Nadal und Djokovic ab dem 10. April um den Titel in Monte Carlo kämpfen werden, muss sich Roger Federer nach seiner Knieoperation noch etwas gedulden. Der Schweizer war es auch, dem Nadal in seinem bis dato letzten Match in Miami 2017 im Finale unterlegen war.

Fraglich ist, ob der Spanier angesichts des für ihn ungünstigen Termins noch einmal in Florida aufschlagen wird. Miami ist neben Shanghai und Paris-Bercy eines von drei 1000er-Events, das Nadal in seiner Karriere noch nicht gewinnen konnte. In Indian Wells, wo der 35-Jährige am Samstag gegen Sebastian Korda siegte, lief es in der Vergangenheit mit drei Turniersiegen hingegen deutlich besser.

