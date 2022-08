Rafael Nadal muss Start in Montreal absagen

Rafael Nadal verpasst das ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal. Die in Wimbledon erlittene Bauchmuskelverletzung bereitet dem 36-Jährigen nach wie vor Probleme.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 05.08.2022, 18:08 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal musste seinen Start in Montreal absagen

Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal muss sein Comeback vorerst verschieben. Der 36 Jahre alte Spanier sagte seine Teilnahme am ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal in der kommenden Woche ab. Die Zeit zur Vorbereitung auf die US Open (ab 29. August) wird damit für den Weltranglistendritten erneut knapper.

"Vor vier Tagen habe ich wieder mit dem Aufschlagtraining begonnen und mich nach dem Training gestern etwas unwohl gefühlt", teilte Nadal bei Twitter mit: "Das war auch heute noch so." Ob der Spanier vor den US Open das Event in Cincinnati (14. bis 21. August) bestreitet, steht noch nicht fest.

Nadal hatte beim Rasenklassiker in Wimbledon eine Bauchmuskelverletzung erlitten und konnte zum Halbfinale gegen den Australier Nick Kyrgios nicht mehr antreten. Allzu schlimm dürften die Probleme des Spaniers jedoch nicht mehr sein, wolle er das Training auf Mallorca doch "ohne Zwang" fortsetzen.

Auch nicht dabei in Montreal ist Novak Djokovic. Der Wimbledonsieger darf aufgrund seiner fehlenden Impfung gegen das Coronavirus nicht nach Kanada einreisen. Nach aktuellem Stand wird er auch in New York nicht antreten können.