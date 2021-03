Rafael Nadal plant angeblich Schaukampf im San Bernabeu

Rafael Nadal hat Medienberichten zufolge prinzipiell zugestimmt, im umgebauten San Bernabeu Stadion in Madrid einen Schaukampf abzuhalten. Wann und gegen wen, ist offen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.03.2021, 17:30 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal ist bekennender Fan von Real Madrid

Grundsätzlich hat die Idee, die Popularität des Tennissports durch Auftritte in artfremden Locations zu steigern, etwas für sich. Roger Federer hat von seiner Südamerika-Tournee mit Alexander Zverev im Spätherbst 2019 genauso beeindruckende Bilder mitgebracht wie vom Match for Africa 6 mit Rafael Nadal in Kapstadt Anfang 2020. Damals allerdings war das Corona-Virus noch eine sehr theoretische Bedrohung, der gemeinsame Stadionbesuch vieler Tausend Menschen eine Selbstverständlichkeit. Alleine in Südafrika wurden beim Schaukampf von Federer und Nadal 51.954 Zuschauer gezählt, ein Rekord.

Davon sind wir etwas mehr als ein Jahr später weit entfernt. So gesehen ist es fast tröstlich, dass der Umbau des San Bernabeu Stadions, in dem Real Madrid seine Heimspiele austrägt, noch nicht abgeschlossen ist. Die Wiedereröffnung mit flexiblem Dach und neuem Rasen soll aber gebührend gefeiert werden. Mit dem bekennenden Real-Madrid-Fan Rafael Nadal.

Nadal gegen Federer oder Djokovic?

Wie das Portal Defensa Central vor ein paar Tagen berichtet hat, sollen sich Real-Präsident Florentino Perez und Nadal darüber einige sein, dass der 20-malige Grand-Slam-Champion im Rahmen der Eröffnungs-Party im San Bernabeu einen Schaukampf austrägt. Wann und gegen wen ist offen, naturgemäß wird über die anderen beiden noch aktiven Legenden Federer und Novak Djokovic spekuliert. Der Umbau des Stadions, der den stark verschuldeten Verein etwa 800 Millionen Euro kosten wird, soll frühestens Ende 2022 abgeschlossen sein. Dann könnten Nadal und dessen Spielgefährte tatsächlich einen neuen Zuschauerrekord aufstellen: Das Bernabeu fasst 81.000 Menschen.

Bis dahin wird allerdings noch viel Tennis gespielt werden, auch von Rafael Nadal. Der hat in der laufenden Woche bekanntlich von einer Teilnahme in Dubai abgesehen. Und könnte aufgrund seiner Rückenprobleme auch auf einen Start beim ATP-Tour-1000-Turnier in Miami verzichten. Was doppelt schade wäre: Für die wenigen Fans, die in Miami vor Ort sein werden, und jene vor den TV-Geräten. Vor allem aber auch für Nadal selbst. Denn das 1000er in Florida, das bis 2018 in Key Biscayne ausgetragen wurde, hat Nadal als eines von wenigen Turnieren noch nicht gewonnen.