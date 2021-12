Rafael Nadal positiv auf das Corona-Virus getestet

Rafael Nadal ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das gab der Spanier via Twitter bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.12.2021, 13:54 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal ist postitiv auf das Corona-Virus getestet worden

Die Reise nach Abu Dhabi hat für Rafael Nadal eine erste Standortbestimmung nach längerer Verletzungspause gebracht - aber auch einen positiven Test auf das Corona-Virus. Das gab der Spanier heute auf Twitter bekannt.

Bei den Mubadala World Tennis Championships unterlag Nadal nach einem Freilos im Halbfinale Andy Murray, das Spiel um Platz drei verlor der 20-malige Major-Sieger dann gegen Denis Shapovalov. Davor war der letzte Einsatz von Nadal beim ATP-Tour-500-Turnier in Washington über die Bühne gegangen.

Ein Start bei den Australian Open, die am 17. Januar 2022 beginnen, ist damit wohl wieder etwas unwahrscheinlicher geworden. Nadal selbst hatte in Abu Dhabi schon Zweifel angemeldet, ob er in Melbourne tatsächlich am ersten Grand-Slam-Turnier der Saison teilnehmen wird. Auch hinter dem Antreten von Dominic Thiem, der mit einer Verkühlung aus Dubai zurück nach Österreich fliegen musste, steht ein großes Fragezeichen.