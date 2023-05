Rafael Nadal sagt auch Masters-Turnier in Rom ab!

Rafael Nadal ist weiterhin außer Gefecht: Der 22-fache Majorchamp ist damit seit den Australian Open ohne Auftritt auf der Tour.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.05.2023, 17:50 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Rafael Nadal wird auch beim in der kommenden Woche startenden Masters-Turnier in Rom fehlen (ab 10. Mai). Das gab er am Freitagnachmittag über die sozialen Medien bekannt.

"Es tut mir sehr leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich nicht in Rom dabei sein kann", schrieb er in einer Nachricht an seine Fans. "Ihr wisst alle, wie sehr es mich schmerzt, ein weiteres der Turniere zu verpassen, die meine berufliche und persönliche Karriere geprägt haben, dank der Liebe und Unterstützung der italienischen Tifosi."

Verletzung verbessert - aber es reicht noch nicht

Zwar habe er in den letzten Tagen eine Verbesserung festgestellt, nachdem er viele Monate lang nicht auf hohem Niveau habe trainieren können. "Aber der Prozess der Wiederanpassung braucht seine Zeit, und ich habe keine andere Wahl, als das zu akzeptieren und weiter zu arbeiten. Eine herzliche Umarmung an alle von euch", schrieb er weiter.

Nadal ist damit seit den Australian Open ohne Matchpraxis. Dort hatte er sich eine Verletzung im linken Hüftbereich zugezogen, am Iliopsoas-Muskel, dem wichtigsten Muskel für die Hüftbeugung in der Leiste. Zunächst war von sechs bis acht Wochen Pause die Rede gewesen, Nadal hatte aber auch die angedachten Starts in Monte-Carlos und Barcelona verschieben müssen. Und konnte auch beim aktuell laufenden Masters-Turnier in Madrid nicht antreten.

Sein Onkel Toni Nadal hatte dieser Tage noch insofern Entwarnung gegeben, als dass er sicher sei, dass Rafa in Paris bei den French Open antreten werde.

Nadal könnte in Roland Garros seinen 15. Titel holen - und seinen 23. Majortitel insgesamt.

Spielt Nadal in Genf oder Lyon?

Die große Frage jedoch auch: Wird Nadal im Zweifel ohne Matchpraxis in Paris antreten? Alternativ stünden ihm noch zwei 250er-Turniere zur Verfügung, direkt in der Vorwoche von Paris (ab 21. Mai). Zum einen in Genf, zum anderen in Lyon.

Die French Open, das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres, starten am Sonntag, den 28. Mai 2023.