Rafael Nadal schlittert in Niederlagenserie - Uhr bis Melbourne tickt

Rafael Nadal hat beim United Cup mit gleich zwei Niederlagen einen verkorksten Saisonstart hingelegt. In zwei Wochen geht es für den Spanier bei den Australian Open um die Titelverteidigung.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.01.2023, 15:14 Uhr

Rafael Nadal musste auch das zweite Saisonspiel verloren geben

Sieben Matches, nur ein Sieg: Diese Statistik über niemanden Geringeren als Rafael Nadal zu konstatieren, schien bis dato undenkbar. Seit den beiden Einzel-Niederlagen beim neugeschaffenen United Cup ist es für den Spanier jedoch traurige Realität. Der 22-fache Grand-Slam-Sieger steckt wenn nicht in einer Form-, dann jedenfalls in einer veritablen Ergebniskrise.

"Ich hatte meine Chancen während des Matches, aber ich habe schwere Fehler in Momenten gemacht, in denen sie nicht gemacht werden dürfen, zumindest wenn man diese Art von Matches gewinnen will", bilanzierte der Spanier einigermaßen nüchtern nach seiner überraschenden Niederlage gegen den Australier Alex de Minaur. Wie gegen Cameron Norrie im ersten Gruppenspiel war es die bislang erste Niederlage in seiner Laufbahn gegen den quirligen Lokalmatador.

Nadal sucht die Form

Nun liege der Fokus für Rafael Nadal darauf, so schnell als möglich an seine Topform heranzukommen. Die nötige Spielpraxis, die sich der Spanier vom United Cup (mit einem Weiterkommen in die K.o.-Phase) erwünscht hatte, fehlt vor den Australian Open jedoch durchaus. "Ich brauche Schlachten wie diese. Ich habe in den letzten 6-7 Monaten nicht viele offizielle Matches bestritten. Tage wie dieser helfen, obwohl die Siege den Prozess viel schneller machen, aber ich muss weiter kämpfen", so der Spanier.

Der im Übrigen eine differenzierte Bilanz nach den beiden Niederlagen beim Team-Event zieht - zumal einige spielerische Aspekte, insbesondere auf der Rückhandseite, durchaus positiv angemutet hätten. "Ich weiß, dass die Bedingungen nicht ideal für mich sind, der Ball war heute tot, das hat mit dem Spin nicht viel gebracht. Spieler, die flacher schlagen, haben mehr Möglichkeiten, obwohl das keineswegs eine Entschuldigung ist. Heute konnte ich gutes Tennis spielen, aber nicht genug davon."

Wirklich negativ klang der Spanier trotz dem verpatzten Saisonstart also nicht. "Man weiß nie, was passieren könnte, denn vor einem Jahr schien es unmöglich, sich vorzustellen, was als Nächstes passiert, und heute scheint es schwierig zu sein, dass es wieder passiert", erklärte der Spanier angesprochen auf seine Gefühle hinsichtlich der Australian Open, bei denen Nadal in ziemlich exakt zwei Wochen seinen sensationellen Titelgewinn aus dem Vorjahr zu verteidigen hat.

Nadal mit guter körperlicher Verfassung

Um dort in ansehnlicher Form an den Start gehen zu können, werde Nadal alsbald nach Melbourne aufbrechen, um dort mit hartem Training, Verbesserung der Physis und einigen Trainingssätzen an seiner Verfassung zu schrauben. "Ich bin nicht allzu beunruhigt oder negativ gestimmt über die Ereignisse", so Nadal. "Ich habe einen wichtigen Teil, den ich verbessern muss, aber ich denke, dass ich es schaffen kann. Ich war hier sehr nah dran, zwei großartige Spieler zu schlagen."

"Was die körperlichen Probleme angeht, kann ich mich nicht beklagen", gab der Spanier zudem jedenfalls eine deutliche Entwarnung. Er müsse nur etwas schneller, etwas dynamischer am Platz werden und die Bälle besser lesen. "Das ist es, was einem Selbstvertrauen gibt, zusätzlich zu den Stunden am Platz, in denen man Matches spielt", erklärte der 22-fache Grand-Slam-Champion. "Ich sehe mich selbst nicht so weit entfernt."