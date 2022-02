Rafael Nadal und der mentale Kampf im Tennissport

Rafael Nadal stellte bei den Australian Open abermals sein Kämpferherz unter Beweis. Bei einer Veranstaltung sprach der Spanier nun über die mentale Komponente im Tennissport.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.02.2022, 13:34 Uhr

""Ich dachte, F***, ich werde wie 2012 und 2017 verlieren. Aber ich habe einfach weiter gekämpft. Ich kann verlieren, er kann gewinnen, aber ich kann nicht aufgeben." Es sind dies die Worte von Rafael Nadal nach dem diesjährigen Australian-Open-Finale. Beinahe holten den Spanier in Melbourne die Geister der Vergangenheit ein, hatte er doch schon 2012 und 2017 gegen Novak Djokovic bzw. Roger Federer im fünften Abschnitt mit Break geführt und das Finale doch noch verloren.

Gegen Daniil Medvedev sollte sich Geschichte aber nicht wiederholen, dank einer kämpferischen Meisterleistung holte Nadal seinen zweiten Titel bei den Australian Open. Bei einer Veranstaltung von "Cantabria Labs" äußerte sich der 21-fache Grand-Slam-Sieger nun über den mentalen Kampf im Tennissport.

"Tennis ist ein mental aggressiver Sport. Er verlangt einem stets viel ab. Beim kleinsten Fehler wird man nachhause geschickt. Man muss in der Lage sein, sich zu fast zu 100 Prozent auf das zu konzentrieren, was man tut, ohne sich von äußeren Dingen ablenken zu lassen", erklärte Nadal. Aus diesem Grund habe er auch seine Rituale auf dem Platz. "So schaffe ich es, meine Wettkämpfe vom Rest meines Lebens abzugrenzen."

Ein weiterer Aspekt, der Nadal bei seinen Auftritten hilft, ist die fehlende Angst vorm Scheitern. Er könne diesem Ausdruck nicht allzu viel abgewinnen, denn "für mich besteht der einzige Misserfolg darin, es nicht zu versuchen. Wenn ich zu den Australian Open fahre und nach einer Niederlage in der ersten Runde zurückkomme, aber hart gearbeitet habe und in der Vorbereitungswoche die richtige Einstellung hatte, dann ist das kein Versagen."